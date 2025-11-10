scrisorile lui mihai eminescu și veronica micle, readuse în românia: statul român plătește peste 1.000.000 de euro

Statul român va achiziționa o colecție valoroasă de scrisori originale din corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, în valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro.

Această achiziție marchează și repatrierea scrisorilor, care vor reveni în România din Statele Unite.

Într-un interviu pentru Euronews România, ministrul Culturii, András Demeter, a vorbit despre importanța acestei achiziții pentru patrimoniul național:

„Sunt mandatat de Guvernul României, după ce am identificat oportunitatea de a achiziționa aceste scrisori de pe piața liberă. Nu ne aflăm în situația exercitării dreptului de preemțiune, dar corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, publicată în urmă cu câțiva ani, poate fi acum repatriată. Suntem în negocieri și formăm o echipă de negociatori pentru a finaliza achiziția.”

Este vorba despre 120 de scrisori originale, prețul fiecăreia variind între 8.000 și 12.000 de euro. Ele vor fi cumpărate de la un colonel din Statele Unite, în posesia căruia se află această corespondență ca parte a moștenirii de familie a Veronicăi Micle.