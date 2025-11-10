andrei drăgan, organizatorul târgului de crăciun din sibiu, vine la „ora locală”: noutăți spectaculoase pentru ediția 2025 / video

Andrei Drăgan, organizatorul celui mai vizitat târg de Crăciun din România, vine marți, 11 noiembrie, de la ora 20:15, la emisiunea „Ora Locală”, într-un interviu exclusiv realizat de Dragoș Popescu.

Cu doar câteva zile înainte de deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din Sibiu 2025, Andrei Drăgan dezvăluie noutățile spectaculoase care vor transforma din nou Piața Mare în inima Sibiului și într-o adevărată Capitală a Crăciunului.

🎁 Ce vei afla în interviu

Ediția din acest an vine cu o serie de schimbări majore:

✨ Căsuțe cu fațade redesenate, decorate cu grafică și lumini noi

🏔️ O zonă de picnic chiar în centrul Pieței Mari, unde vizitatorii pot veni cu delicii de acasă

🖼️ MINA Pop-Up, experiența de artă imersivă care aduce la Sibiu expoziții dedicate lui Van Gogh, dinozaurilor și cosmosului

🍷 Laboratorul din târg, unde se testează calitatea vinului fiert, pentru ca vizitatorii să se bucure de produse sigure

🎅 Moș Crăciun, prezent în fiecare zi a târgului, pregătit să-i întâmpine pe cei mici cu surprize și bucurii

„Am schimbat aspectul căsuțelor, am adus mai multă lumină și culoare, iar atmosfera din Piața Mare va fi una ca în marile târguri din Vest”, a spus Andrei Drăgan Răduleț în interviul acordat pentru Ora de Sibiu.

📺 Unde poți urmări interviul

Interviul complet poate fi urmărit marți, 11 noiembrie, de la ora 20:15, simultan pe:

🌐 Ora de Sibiu

▶️ YouTube

👍 Facebook

📲 LinkedIn & Instagram

Un dialog despre munca din spatele celui mai iubit eveniment al iernii, despre emoție, autenticitate și modul în care Sibiul devine, an de an, orașul unde magia de Crăciun prinde viață.