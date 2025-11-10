atum ajunge și în sibiu -- seriozitate, ordine și profesionalism în servicii ddd

Începând cu această toamnă, serviciile profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare (DDD) oferite de compania ATUM devin disponibile și în județul Sibiu.

După ani de activitate în regiuni precum Oltenia și Argeș, ATUM aduce acum în centrul țării aceeași disciplină, metodă și corectitudine care au transformat brandul într-un reper național pentru igiena profesională.

🔹 O prezență nouă, construită pe experiență

ATUM nu intră într-o piață nouă ca un experiment, ci ca o extindere naturală a unei structuri deja validate.

Prin sute de contracte industriale, comerciale și rezidențiale, compania a demonstrat că seriozitatea și controlul nu depind de regiune, ci de standarde.

„Nu promitem mai mult decât putem face, dar ceea ce facem – facem corect.

De aceea am decis să fim prezenți și în Sibiu,” declară Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

🔹 Profesionalism, fără compromisuri

Fiecare intervenție ATUM este planificată și documentată digital, conform normelor:

IFS (International Featured Standard) ,

, HACCP ,

, FSSC 22000 ,

, și reglementărilor Ministerului Sănătății.

Produsele utilizate sunt certificate, sigure pentru oameni și animale, dar eficiente împotriva oricărui tip de dăunător – insecte, rozătoare sau microorganisme.

În plus, fiecare client beneficiază de rapoarte detaliate și trasabilitate completă a intervențiilor.

🔹 De ce ATUM e diferit

✔️ Lucrează după proceduri clare, nu „după ureche”;

✔️ Respectă orele, promisiunile și spațiul clientului;

✔️ Oferă documentație completă, gata pentru controale;

✔️ Are echipe proprii, formate și verificate periodic;

✔️ Nu vinde „o substanță”, ci o stare de siguranță.

Această abordare a transformat ATUM într-un brand respectat chiar și de către autoritățile de control.

🔹 Seriozitatea ca model de lucru

Sibiul este un județ ordonat, cu oameni care apreciază lucrul bine făcut.

ATUM nu vine să „învețe” pe nimeni, ci să se alinieze acestei culturi a corectitudinii și preciziei.

De aceea, fiecare contract semnat aici va respecta aceleași standarde care definesc compania:

transparență, punctualitate, rigoare și rezultate verificate.

Extinderea ATUM la Sibiu nu este o simplă mutare geografică.

Este un pas firesc pentru un brand care crede că igiena și siguranța biologică trebuie tratate cu aceeași seriozitate ca orice altă parte a afacerii.

Pentru că atunci când lucrezi corect, încrederea te urmează peste tot.

📍 ATUM – Servicii profesionale de dezinsecție, deratizare și dezinfectare

📞 0771 517 652

🌐 https://www.atum.com.ro/

📍 Intervenții profesionale în județul Sibiu

ATUM este o companie românească specializată în servicii profesionale DDD – Dezinsecție, Dezinfectare și Deratizare – autorizată DSP, DSVSA și deținătoare de autorizație de mediu. Activăm la nivel național și lucrăm conform standardelor internaționale IFS (International Featured Standards) și HACCP, asigurând servicii compatibile cu cerințele din industria alimentară, logistică și HORECA. Avem o prezență constantă în județele Vâlcea, Argeș, Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Alba, Teleorman, Dâmbovița, București, Iași, Bacău și Deva. Seriozitate, acoperire extinsă și rezultate verificate. Detalii pe www.atum.com.ro.https://www.atum.com.ro/ .