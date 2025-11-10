În acest sfârșit de săptămână, polițiștii sibieni au fost implicați într-o amplă serie de acțiuni și controale. În total, au avut loc 29 de acțiuni punctuale și 223 de intervenții, dintre care 170 au fost sesizate prin apelul unic de urgență 112.

Pe linie rutieră, oamenii legii au constatat 13 infracțiuni la regimul circulației și au reținut 28 de permise de conducere, 11 dintre acestea pentru conducerea sub influența alcoolului. De asemenea, au fost retrase 45 de certificate de înmatriculare și aplicate 700 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 223.000 de lei.

Șofer prins la Avrig, cu permisul suspendat

La data de 7 noiembrie, în jurul orei 16:40, în orașul Avrig, polițiștii au oprit pentru control o autoutilitară condusă pe strada Avram Iancu de un bărbat de 45 de ani, din Turnu Roșu.

În urma verificărilor, s-a constatat că bărbatul avea dreptul de a conduce suspendat.

Un alt caz similar la Rășinari

Pe 8 noiembrie, în jurul orei 21:00, în localitatea Rășinari, polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus pe strada Olarilor de un tânăr de 24 de ani, din orașul Săliște.

Și în acest caz, verificările au arătat că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat.