calendarul complet al târgurilor de crăciun 2025: sibiul dă startul, urmat de craiova, cluj și bucurești

Târgul de Crăciun de la Sibiu rămâne unul dintre cele mai apreciate evenimente de iarnă din România, atrăgând turiști din întreaga țară și din străinătate.
Piața Mare se transformă într-un decor feeric, cu căsuțe din lemn, luminițe, patinoar și ateliere pentru copii, oferind vizitatorilor o experiență completă de sărbătoare. Atmosfera magică și farmecul tradițiilor fac din acest târg un reper al sezonului festiv, care inspiră și alte orașe din România să creeze evenimente similare.
În perioada Crăciunului, între jumătatea lunii noiembrie și începutul lui ianuarie, târgurile din țară devin centre de atracție pentru întreaga familie. Mirosul de vin fiert, colindele și decorațiunile luminoase transformă piețele centrale în adevărate tărâmuri de poveste.
CITEȘTE ȘI: Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu, vine la „Ora Locală”: noutăți spectaculoase pentru ediția 2025 / video
Târgul de Crăciun din Sibiu 2025 – perioadă: 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026
Piața Mare devine centrul magiei sărbătorilor, cu instalații luminoase spectaculoase și proiecții animate pe clădirile istorice. Patinoarul, căsuțele cu produse artizanale și dulciurile tradiționale creează o atmosferă feerică pentru întreaga familie. În fiecare seară, colindele și luminițele transformă Piața Mare într-un decor desprins dintr-o poveste de iarnă.
Târgul de Crăciun din București – Piața Constituției -perioadă: 29 noiembrie – 28 decembrie 2025
Piața Constituției este transformată într-un spațiu festiv, cu brad uriaș, concerte de colinde și numeroase căsuțe cu delicii culinare și cadouri artizanale. Accesul este gratuit, iar programul este: 12:00 – 22:00 în timpul săptămânii și 10:00 5 22:00 în weekend.
West Side Christmas Market – București, Drumul Taberei – perioadă: 28 noiembrie – 27 decembrie 2025
Târgul include roată panoramică, patinoar, carusel și trenuleț pentru copii. Casa lui Moș Crăciun oferă activități și ateliere creative, iar seara târgul prinde viață prin spectacole live și instalații luminoase.
Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca 2025 – perioadă: 21 noiembrie 2025 – 1 ianuarie 2026
Decorurile spectaculoase și scena centrală transformă Piața Unirii într-un loc perfect pentru întreaga familie. Atmosfera combină tradiția locală cu experiențe moderne și zone interactive pentru copii.
Târgul de Crăciun din Oradea 2025 – perioadă: 28 noiembrie – 26 decembrie 2025
Centrul orașului, înconjurat de clădiri Art Nouveau, devine un decor de poveste. Vizitatorii se pot bucura de suveniruri hand-made, preparate locale și proiecții luminoase pe fațadele clădirilor istorice.
Târgul de Crăciun din Timișoara 2025 – perioadă: 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
Piața Victoriei aduce magia sărbătorilor în vestul țării, cu luminițe, colinde, patinoar și zone gastronomice care încântă vizitatorii de toate vârstele.
Târgul de Crăciun din Brașov 2025 – perioadă: 30 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026
În Piața Sfatului, bradul uriaș și decorurile luminoase creează un cadru feeric. Vizitatorii pot descoperi produse artizanale, delicii culinare și momente muzicale live.
Târgul de Crăciun din Craiova 2025 – perioadă: 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026
Târgul este structurat pe patru zone tematice impresionante și include patinoar, roată panoramică și decoruri gigantice care transformă orașul într-un adevărat parc de distracții de iarnă.
Târgul de Crăciun din Iași 2025 – perioadă: 30 noiembrie 2025 – 5 ianuarie 2026
Pe axa Bulevardul Ștefan cel Mare – Piața Unirii – Strada Lăpușneanu, Iașiul aduce tradiție și divertisment: ateliere pentru copii, căsuțe cu delicii tradiționale, vin fiert, decorațiuni și spectacole de lumini.
Ultima oră
- S-a elucidat misterul: de ce portarul Sibiului avea ochii negri la meciul cu FCSB 3 ore ago
- Performanță pentru Mihai Ilina de la ULBS: premiul de popularitate la cea mai prestigioasă competiție de cercetare din Europa 4 ore ago
- Sibienii sunt invitați la teste gratuite de glicemie și tensiune, de Ziua Mondială a Diabetului 4 ore ago
- Calendarul complet al Târgurilor de Crăciun 2025: Sibiul dă startul, urmat de Craiova, Cluj și București 4 ore ago
- Răsturnare în cazul tentativei de omor din Ștrand: s-ar putea schimba încadrarea 5 ore ago