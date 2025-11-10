casă din veștem cuprinsă de flăcări: echipajele isu sibiu, în acțiune / update

O locuință din satul Veștem a fost cuprinsă, luni dimineața, de flăcări. Pompierii au intervenit prompt și au reușit să stingă rapid focul.
UPDATE
Din nefericire, în anexa din curtea casei a fost găsit un bărbat în vârstă de 66 de ani decedat. Potrivit ISU Sibiu, omul prezenta rigiditate cadaverică. Anexa nu a fost afectată de flăcări.
Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost utilizarea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Pompierii sibieni au intervenit de urgență în localitatea Veștem pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la o casă de locuit. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.
„La sosirea forțelor, incendiul se manifesta în interiorul casei pe o suprafață de aproximativ 30 mp. Acesta a fost lichidat prompt. Se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Misiunea este în desfășurare. Revenim cu detalii!
