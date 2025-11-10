clipe emoționante pentru medieșeanul darius olaru după meciul de la sibiu: ”să fii cuminte!”

Născut și crescut la Mediaș, mijlocașul FCSB-ului, Darius Olaru a fost susținut duminică seara, la Sibiu, de soția și mama sa.

După jocul FC Hermannstadt – FCSB, scor 3-3, cunoscutul mijlocaș al oaspeților, Darius Olaru și-a revăzut familia la Sibiu. La finalul jocului cu Hermannstadt, scor 3-3, el a stat în zona mixtă alături de mama lui și de soție și s-a revigorat în compania celor dragi.

Conform GSP, mama internaționalului de la FCSB i s-a adresat, cu un aer blajin: „Ai grijă, mamă! Să fii cuminte, rămâi sănătos!”, în timp ce soția, Cristina, l-a sărutat.

Ulterior, familia lui Darius Olaru a plecat spre parcare, în compania scandărilor copiilor adresate căpitanului celor de la FCSB. Câteva sute de copii i-au așteptat după meci pe jucătorii de la FCSB, pentru a obține poze și autografe.

Taxat de Gigi Becali

Gigi Becali și-a criticat după joc căpitanul, nemulțmit de faptul că mijlocașul protestează des la deciziile arbitrilor. ”Olaru țipă, urlă de la distanță, se întoarce. Ce, arbitrul e ”bă” cu tine? Cum să țipi așa la arbitru? Olaru nu mai are voie să zică: ”Bă!”. Păi din toți jucătorii din țară nu protestează toți împreună cât o fac Tănase, Olaru și Bîrligea” a tunat Becali.

Crescut la juniorii lui Gaz Metan, Darius Olaru a evoluat la echipa de seniori a medieșenilor în perioada 2015-2019. Gigi Becali a plătit 600.000 euro și l-a transferat la FCSB la începutului anului 2020.