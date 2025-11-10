cresc taxele și impozitele la sibiu: cât vor avea de plătit sibienii

Impozitele și taxele locale vor crește în 2026 în municipiul Sibiu. Primăria a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre în acest sens. El urmează să ajungă luna aceasta pe masa consilierilor locali.

Majorări cu rata inflației

Primăria municipiului Sibiu anunță că taxele și impozitele locale vor fi majorate în 2026. Ele ar urma să fie indexate cu rata inflației.

„Propunem ca pentru anul 2026, nivelul impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, cât și limitele amenzilor contravenționale, să fie indexate cu rata inflației de 5,6%, iar în ceea ce privește impozitele aferente mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și combinații de autovehicule, sumele să fie indexate ținând cont de cursul de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, restul impozitelor și taxelor locale stabilite în cote procentuale și cote adiționale rămânând la nivelul stabilit pentru anul 2025”, se arată în proiectul de hotărâre pus în dezbatere publică.

Unele facilități, menținute și în 2026

De asemenea, municipalitatea propune să fie menținute și anul viitor facilitățile la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren acordate de către Consiliul Local. „Impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice – se propune menținerea cotei de 0,08% din valoarea impozabilă a clădirii”, se arată în document. Totodată pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota se va menține la 0,5% din valoarea impozabilă a clădirii.

Sibienii care dețin autoturisme hibride vor plăti un impozit redus cu 75%.

Cotele adiționale vor fi menținute la nivelul anului 2025.

Și anul viitor, sibienii care plătesc impozitul/taxa pe clădire, teren sau pe mijloace de transport pentru întregul an, până la data de 31 martie, primesc o reducere de 10%.

În cazul în care se vor publica în Monitorul Oficial noi modificări legislative, proiectul ar urma să fie actualizat conform noilor dispoziții legale.

Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 125/2025 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2026, poate fi consultat AICI. Sibienii pot depune în scris, până la data de 21.11.2025, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul la adresa pms@sibiu.ro.