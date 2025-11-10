cum se simte asistenta care a făcut infarct în timpul serviciului la spitalul județean din sibiu

Asistenta medicală, care a suferit un infarct, sâmbătă dimineața, în timpul programului de lucru, este internată în continuare în Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) din Sibiu.

Asistenta, în vârstă de 56 de ani, lucra pe Secția Medicală 1 a Spitalului Județean Sibiu. Sâmbătă dimineața, ea a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei i-au acordat imediat îngrijiri medicale de specialitate, reușind să îi salveze viața.

Starea de sănătate a asistentei medicale este însă gravă, ea fiind internată pe secția ATI. „Asistenta medicală, angajată a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, care a suferit un infarct sâmbătă dimineața, este internată. Pacienta a trecut printr-o intervenție chirurgicală, se află la secția ATI1, în stare gravă, intubată, dar stabilă”, a transmis Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al SCJU Sibiu.

Femeia se află sub tratament și supraveghere atentă din partea medicilor specialiști.