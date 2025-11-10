descinderi de amploare la sibiu: zeci de percheziții și tone de deșeuri confiscate în operațiunea „jupiter” / foto video

În cadrul operațiunii „JUPITER”, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au desfășurat, între 3 și 7 noiembrie, o serie de acțiuni de amploare.

În acest context, au fost executate 34 de percheziții la domiciliu, 4 percheziții auto și 9 mandate de aducere în județele Sibiu, Galați, Vâlcea și Dâmbovița.

În urma acțiunilor, polițiștii au confiscat mai multe echipamente electronice și medii de stocare, precum și articole pirotehnice din categoriile F3, F2 și P1, în cantitate totală de 20 kg. De asemenea, au fost descoperite și indisponibilizate documente și medii informatice, 9 containere cu volum de 30 m³ fiecare și aproximativ 45 de tone de deșeuri, printre care acumulatori auto, uleiuri uzate, componente auto provenite din dezmembrări, aparate electrocasnice uzate (frigider, mașini de spălat, cuptoare, televizoare), calculatoare, metale feroase și neferoase și deșeuri medicale.

Au fost confiscate și 26 de autovehicule scoase din uz, 482.160 de țigarete (valoare 530.376 lei), 784 litri de alcool etilic (78.400 lei), 1.925 litri de detergent contrafăcut (32.725 lei), precum și 62.290 lei, 950 euro și 7 telefoane mobile.

Totodată, în cadrul operațiunii „JUPITER” au fost puse în aplicare 4 mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, persoanele condamnate fiind încarcerate, 6 persoane au fost reținute, iar alte 9 au fost conduse la poliție pentru audieri.