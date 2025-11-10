doi șoferi beți, prinși la volan: unul avea aproape alcoolemie de aproape 1 la mie

În acest weekend, polițiștii din Sibiu au desfășurat o serie extinsă de acțiuni și controale. În total, au fost efectuate 29 de acțiuni punctuale și 223 de intervenții, dintre care 170 au fost generate prin apelurile la numărul unic de urgență 112.
În seara de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 22:00, polițiștii rutieri din Săliște au oprit pentru control un autoturism pe strada Gării. La volan se afla un bărbat de 47 de ani, localnic, a cărui testare alcoolscopică a indicat 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat.
A doua zi, pe 9 noiembrie 2025, în jurul orei 09:00, un alt șofer, în vârstă de 38 de ani, din localitatea Mârșa, a fost oprit pe strada Garoafelor. Testul alcoolscopic a indicat 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și în acest caz, bărbatul a fost transportat la unitatea medicală pentru prelevarea probelor biologice.
