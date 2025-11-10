elev de la liceul din mârșa, sechestrat și bătut în clasă: cazul, anchetat de isj sibiu

Un incident grav ar fi avut loc joi, 6 noiembrie 2025, la Liceul Tehnologic din Mârșa, acolo unde un elev din clasa a V-a ar fi fost sechestrat într-o sală de clasă și bătut de un coleg. Tatăl băiatului agresat a sesizat Poliția și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

Un elev de la Liceul din Mârșa a fost sechestrat și bătut, joia trecută, de un coleg. Părinții tânărului au sesizat atât Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cât și Poliția Sibiu. „Fiul meu a fost sechestrat într-o sală de clasă și bătut de alt elev. Am făcut o reclamație la Poliție și la Inspectorat. Profesorii au întrebat de ce nu am luat legătura cu ei în acest caz, susținând că vor face referat elevului agresor”, a spus tatăl elevului agresat.

Bărbatul spune că a depus plângeri oficiale la Poliție și la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, însă până în prezent nu a fost informat despre măsurile luate.

Liceul și Inspectoratul fac verificări

Contactat telefonic, directorul Liceului „Gheorghe Lazăr” din Avrig, Marcel Luca, de care aparține unitatea școlară din Mârșa, a declarat pentru Ora de Sibiu că incidentul este în curs de analiză. „Nu vă pot spune că sunt plecat din țară. Se analizează. Acum se face comisie și se analizează cazul”, a precizat directorul Marcel Luca.

Surse din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu au confirmat că au fost sesizați în legătură cu incidentul și că o comisie urmează să analizeze faptele și să stabilească măsurile necesare. „Da, a depus azi sesizare și a fost direcționată către colega care răspunde instituțional de activitatea din această unitate de învățământ pentru verificare și soluționare”, a declarat Constantin Dincă, purtător de cuvânt al ISJ Sibiu.

