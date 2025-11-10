horațiu potra, tot mai aproape de extrădare: ce spune ministrul justiției despre caz

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă că procesul de extrădare a lui Horațiu Potra este în plină derulare, iar România urmărește aducerea acestuia în fața instanțelor naționale.

Declarația a fost făcută duminică seara, atunci când acesta a explicat că persoanele vizate în dosar se află în detenție în străinătate și sunt parcurse etapele legale necesare pentru transfer în România.

„În prezent, cei în cauză sunt privați de libertate, iar autoritățile competente analizează solicitarea noastră de extrădare. Obiectivul este ca aceștia să fie prezentați justiției române pentru un proces penal desfășurat cu toate garanțiile unui stat de drept”, a declarat ministrul, transmite Mediafax

În discuție a fost adus și cazul lui Sorin Oprescu, condamnat definitiv în România și aflat sub control judiciar în Grecia. Ministrul a subliniat că motivele invocate de acesta pentru a evita extrădarea, legate de condițiile din penitenciare, nu mai sunt valabile.

„Condițiile de detenție în România s-au îmbunătățit semnificativ față de momentul în care Grecia a refuzat anterior extrădarea. Argumentele folosite atunci nu mai pot fi invocate acum”, a spus Radu Marinescu, exprimându-și optimismul privind finalizarea procedurii.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu a concluzionat că România nu va renunța la aducerea în fața judecătorilor a persoanelor condamnate sau investigate penal, indiferent de țara în care acestea se află.