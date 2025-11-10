iarna aduce 6 patinoare în județul sibiu: noutatea sezonului, cel eco amenajat pe ”acoperiș” la promenada mall

Sezonul de iarnă aduce vești bune pentru iubitorii de patinaj din Sibiu. Primul patinoar care își deschide porțile este cel din Piața Mare, parte a Târgului de Crăciun Sibiu 2025. Începând de vineri, sibienii vor putea patina chiar în centrul orașului.

Din luna decembrie, se vor deschide și celelalte două locații: patinoarul din Parcul Sub Arini și, în premieră pentru Sibiu, un patinoar pe terasa Promenada Mall. În aceeași perioadă se va putea patina și la Tălmaciu, Cisnădie sau Mediaș.

Primele ture pe gheață, de vineri, în Piața Mare

Administratorul patinoarului din Piața Mare, Liviu Țurel, anunță că de vineri se va putea patina în centrul orașului. Spre deosebire de anul trecut, tarifele vor fi majorate cu 5 lei la toate serviciile, din cauza creșterii costurilor cu energia electrică.

„Vineri se deschide patinoarul. Prețul este de 30 de lei, față de 25 de lei anul trecut. În principiu, totul rămâne la fel ca în sezoanele trecute — vom avea DJ, luminițe și o atmosferă plăcută. S-a scumpit însă curentul, de aici și diferența de 5 lei”, a declarat Liviu Țurel, administratorul patinoarului din Piața Mare.

Organizatorul Târgului de Crăciun, Andrei Drăgan, a explicat și de ce patinoarul va rămâne amplasat în jurul fântânii, așa cum a fost și anul trecut:

„Anul trecut am mutat patinoarul în centrul Pieței Mari, în jurul fântânii, iar oamenilor le-a plăcut mult mai mult această amplasare. Vom păstra aceeași idee și anul acesta, doar cu mici ajustări tehnice, pentru a menține gheața la o calitate mai bună, mai izolată de sol.

Cred că cei care vor veni la Târgul de Crăciun pe 14 noiembrie vor putea deja să patineze — nu văd ce ne-ar putea încurca în acest moment. Avem instalații de răcire foarte performante, care au fost necesare de mult timp. A existat o perioadă în care nu s-a mai amenajat un patinoar în Piața Mare din cauza provocărilor tehnice: vremea era tot mai caldă, iar echipamentele vechi nu mai făceau față. Acum există o investiție privată, cu echipamente moderne, care permit patinajul chiar și la 14 grade Celsius”,

a declarat Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun Sibiu.

Nou în Sibiu: Patinoar pe terasa Promenada Mall

Pentru prima dată, sibienii vor putea patina și pe terasa Promenada Mall Sibiu. Este vorba despre Patricknoar, primul patinoar all-season din România — un spațiu modern de 160 metri pătrați, realizat cu tehnologie elvețiană Glice, care oferă senzația autentică a gheții naturale, dar fără apă, fără agenți de răcire și fără consum de energie electrică.

Tarifele pentru noul sezon de patinaj încep de la 15 lei, pentru cei care vin cu patinele personale, și ajung până la 35 de lei pentru adulții care aleg să le închirieze. Copiii sub 10 ani plătesc 25 de lei pentru intrare, iar închirierea unei perechi de patine costă tot 25 de lei. Cei care au nevoie de ajutătoare de tip „focă” le pot închiria cu 20 de lei, iar serviciul de ascuțit patine personale este disponibil la 15 lei.

Administratorii patinoarului au pregătit și pachete speciale pentru familii. De exemplu, un grup format din doi adulți și un copil plătește 85 de lei fără închirierea patinelor sau 130 de lei dacă optează pentru patine incluse.

Patinoarul va funcționa în intervalul orar 10:00 – 22:15.

Sursa foto: Patricknoar.ro

Cel din Sub Arini – încă fără dată stabilită

Administratorul patinoarului din Parcul Sub Arini spune că data deschiderii depinde de condițiile meteo. „Încă nu am stabilit o dată exactă. În funcție de cum începe sezonul, probabil în jur de 1 decembrie. Deocamdată nu am făcut schimbări, nu știm dacă se măresc prețurile”, a declarat administratorul patinoarului.

Patinoarul din Sub Arini

Patinoar eco și gratuit la Tălmaciu

La Tălmaciu, pregătirile pentru sărbătorile de iarnă sunt în plină desfășurare. Primarul orașului, Ioan Oancea, spune că începând din 6 decembrie, copiii și adulții se vor putea bucura de un patinoar eco, fără costuri de energie și cu acces gratuit.

„Avem patinoar în Tălmaciu. Îl instalăm cu ajutorul voluntarilor și al angajaților. Vrem ca pe 6 decembrie să fie totul finalizat. Este gratuit pentru copii și adulți, în limita celor aproximativ 200 de perechi de patine disponibile. Patinoarul are 120 de metri pătrați și nu necesită energie electrică pentru îngheț sau dezgheț. Se întreține cu o mașină specială de șlefuit”, a spus primarul Ioan Oancea.

La Cisnădie se deschide în decembrie

În Cisnădie, autoritățile nu au stabilit încă data la care va fi deschis patinoarul. Potrivit surselor Ora de Sibiu, patinoarul s-ar deschide în data de 1 decembrie. Prețurile s-ar menține la fel ca anul trecut, atunci când patinele s-au închiriat cu 9 lei pe oră, iar copiii au plătit 18 lei pentru o oră la patinoar și adulții 25 lei pe oră.