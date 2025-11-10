măldărășanu îl critică și îl apără pe jucătorul problemă al sibiului: „nu trebuie să-l distrugem”
Foto: Adrian David

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a subliniat faptul că Vaha Selimovic a greșit la două jocuri consecutive pe ”Municipal”, iar situația lui nu este ușor de gestionat. 

Luxemburghezul Vaha Selimovic nu traversează o pasă bună la Sibiu, după erorile comise în ultima vreme. În minutul 38 al jocului cu Csikszereda, internaționalul luxemburghez a încercat să trimită o minge către propriul portar, iar Eppel a profitat și a înscris.

Apoi, cu Oțelul, la o fază premergătoare unui corner, Selimovic a lovit cu capul un adversar, fiind eliminat în minutul 12, la scorul de 0-0. Pentru acel cartonaș roșu, Selimovic a fost suspendat două etape, una fiind ispășită în jocul cu FCSB.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu spune că Vaha Selimovic răspunde provocărilor adversarilor, neavând un echilibru psihic.

Foto: Robert Bîrsan

”Vaha și-a cerut scuze, e conștient că a greșit, nu trebuie să îi luăm capul. Până la urmă, e un gest inexplicabil, făcut în minutul 12 al meciului, în careul advers, la o fază fixă, acolo există contact, țineri ușoare, până la urmă el trebuie să profite de o ținere. Tot timpul el este provocat, din păcate, nu are un echilibru din punct de vedere psihic și atunci el răspunde provocărilor. Este a doua greșeală disciplinară pe care o face, acum un an a avut acea intrare din meciul cu Rapid, dar apoi a fost aproape perfect, din punct de vedere fotbalistic. De data asta a fost fotbalistic foarte bine, mai puțin la meciul cu Miercurea Ciuc, acolo a fost singura lui eroare, în rest nu a fost el principalul vinovat la golurile primite. Au venit două greșeli în două meciuri consecutive jucate acasă, din punct de vedere fotbalistic cu Miercurea Ciuc și apoi disciplinar cu Oțelul, e o situație dificilă cu el” a punctat antrenorul Marius Măldărășanu, după jocul cu FCSB, scor 3-3.

Defensiva sibienilor a rămas în piuneze, Stoica și Căbuz fiind accidentați, în timp ce Căpușă și Muțiu au forțat să joace cu FCSB, în ciuda unor probleme medicale.

FC Hermannstadt a întrerupt duminică o serie neagră de cinci eșecuri consecutive și a remizat cu FCSB, scor 3-3, după o evoluție foarte bună a echipei lui Măldărășanu.

 

 

