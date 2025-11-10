măldărășanu, vot de încredere pentru jucătorii săi. ”nu au uitat fotbalul în două luni”

După 3-3 cu campioana FCSB, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu vede partea plină a paharului, faptul că sibienii au întrerupt seria nefastă de cinci eșecuri consecutive.

În fața a 8400 de spectatori veniți duminică seara pe ”Municipal”, FC Hermannstadt a fost la două minute de un succes mare, dar a fost egalată în prelungiri de FCSB, scor 3-3. Antrenorul Marius Măldărășanu a subliniat că este al treilea joc consecutiv cu FCSB în care sibienii pierd puncte în prelungiri.

„La omul sărac nici boii nu trag. Încă un meci împotriva FCSB-ului în care pierdem puncte în prelungiri, anul trecut, la fel, în tur, la fel. Asta este situația, există frustare, dar dacă ne-ar fi spus cineva înainte de meci să luăm un punct, am fi acceptat. Meciul a fost bun din toate punctele de vedere, cu intensitate, contra unei echipe cu calitate. Nouă ne trebuie victorii, dar, punct cu punct contează, important este să nu pierdem, pentru că pierdem încrederea foarte ușor, dar au fost momente când am jucat foarte deschis, le-am permis să ne suprindă pe anumite greșeli” a declarat Măldărășanu la flash-interviu.

Tehncianul sibienilor speră ca remiza cu FCSB să fie startul unei serii pozitive. ”Am marcat trei goluri și totuși nu am luat toate punctele, este frustrant, însă e un punct de care trebuie să ne legăm. După cinci înfrângeri, a venit un egal, trebuie să fim pozitivi, să vedem partea plină a paharului: am marcat trei goluri împotriva FCSB-ului, o echipă aflată pe un trend ascendent, noi eram în jos. Este un punct de moral și aș vrea să văd încredere de acum înainte, la pase, la driblinguri, la tot, băieții nu au uitat fotbalul într-o lună sau două. Când pierzi meciuri se vorbește de criză, în general, grupul scoate echipa din situația asta și poate nu mai suntem grupul de anul trecut, dar am văzut o unitate mai bună, poate și datorită problemelor. Mă bucur că am marcat goluri, pentru că am avut foarte multe ocazii, de aceea suntem unde suntem, din cauza ratărilor și a greșelilor” a mai spus Măldărășanu.

