noi detalii după scandalul din piața cibin: agresorul de 52 de ani scapă de arest

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus, la data de 7 noiembrie 2025, aplicarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de un bărbat în vârstă de 52 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Incidentul investigat de polițiștii Biroului Investigații Criminale Sibiu a avut loc pe 23 octombrie 2025, într-un local din zona Pieței Cibin. Conform anchetei, în urma unui conflict verbal spontan, bărbatul ar fi agresat un sibian de 68 de ani. Cazul a fost sesizat prin apel 112, iar polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului.

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior prezentat Parchetului cu propunere de măsură preventivă. Acum, acesta trebuie să nu părăsească domiciliul pentru 60 de zile.

Tot în perioada 7–9 noiembrie 2025, polițiștii sibieni au intervenit la 21 de sesizări legate de violență domestică. Evaluarea riscului a relevat situații critice în 6 cazuri, ceea ce a condus la emiterea a 5 ordine de protecție provizorii, dintre care unul cu monitorizare electronică. Într-unul dintre cazuri, victima a refuzat aplicarea ordinului de protecție provizoriu.