performanță pentru mihai ilina de la ulbs: premiul de popularitate la cea mai prestigioasă competiție de cercetare din europa

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a fost reprezentată cu succes la Finala Internațională a competiției FORTHEM Researcher Grand Prix 2025 de doctorandul Mihai Ilina, student la Matematică. Mihai a câștigat premiul de popularitate.

Evenimentul a avut loc pe 6 noiembrie 2025, la Université Bourgogne Europe, în Dijon, Franța, și a reunit cercetători tineri din cele nouă universități membre ale Alianței Europene FORTHEM.

Citește și- Un tânăr din Sibiu ne face cinste în Europa: Doctorandul Mihai Ilina, finalist la FORTHEM Researcher Grand Prix în Franța

Cum a descoperit competiția FORTHEM

În octombrie 2025, cinci tineri doctoranzi ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu – Adrian Armean (Economie), Georgian Chivu, Mihai Ilina și Alin Pepenar (Matematică), respectiv Tudor Urea (Istorie) – și-au prezentat cercetările în cadrul fazei locale a competiției FORTHEM Researcher Grand Prix, încercând să convingă publicul și juriul că știința poate fi fascinantă și accesibilă tuturor.

La finalul serii, Mihai Ilina, doctorand în Matematică, a fost desemnat câștigătorul finalei locale, impresionând prin claritate, pasiune și capacitatea de a transforma o temă abstractă într-o poveste cu impact. Mihai, în vârstă de 26 de ani, originar din Târgu Jiu, a ales matematica nu întâmplător, ci dintr-o fascinație timpurie pentru logica din spatele lucrurilor.

„Am absolvit atât licența, cât și masterul în Analiză Funcțională, iar în prezent sunt doctorand în Matematică, mai exact în Analiză Numerică, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), la Facultatea de Științe.”

Mihai Ilina, în vârstă de 26 de ani, originar din Târgu Jiu, a impresionat juriul și publicul printr-o prezentare de doar patru minute, în care a explicat modul în care analiza numerică poate fi aplicată în domeniul biomedical. Scopul competiției este de a face cercetarea și știința accesibile și captivante pentru publicul larg, iar Mihai a reușit să transforme concepte matematice abstracte într-o poveste ușor de înțeles și inspiratoare.

,,Am avut emoții uriașe”

Pe 6 noiembrie 2025, Mihai a reprezentat ULBS la Finala Internațională FORTHEM Researcher Grand Prix, desfășurată la Université Bourgogne Europe, în Dijon, Franța. Tânărul doctorand a urcat pe scenă pentru a-și prezenta cercetarea în fața unui public internațional și a colegilor din cele nouă universități membre ale alianței.

Imediat după competiție, Mihai a vorbit despre emoțiile trăite și despre experiența inedită:

„A fost o experiență absolut extraordinară, dar și plină de emoții. Sincer, am avut emoții uriașe, poate cele mai mari de până acum, pentru că știam că voi vorbi în fața unui public internațional, cu proiecte impresionante din toată Europa. Provocarea a fost să transform concepte foarte teoretice într-o poveste pe care oricine să o poată înțelege și simți, indiferent de domeniul din care provine.

Am avut însă norocul să nu fiu singur. Cadrele universitare Dr. Anca Sims și Dr. Delia Ștefenel m-au susținut necondiționat și s-au implicat enorm în pregătirea mea. Le sunt recunoscător pentru sprijinul și încurajarea lor. Totodată, îi mulțumesc îndrumătorului meu de doctorat, Prof. Dr. Ana Maria Acu, pentru toată îndrumarea și inspirația oferite.”

A câștigat premiul de popularitate

Premiul a constat într-o statuetă de marmură reprezentând bufnița, simbolul orașului Dijon, pe care Mihai o vede ca pe un simbol al înțelepciunii, curajului și pasiunii pentru cercetare.

Despre momentul câștigului, Mihai mărturisește cu emoție: „Sincer, nu mă așteptam să câștig. Celelalte prezentări erau excepționale, aproape artistice. Eu am urcat pe scenă doar cu dorința de a transmite cât mai sincer povestea cercetării mele. Când am aflat că am câștigat, am avut câteva secunde de surprindere totală – un moment pe care nu-l voi uita niciodată.”

Familia sa a trăit intens acest succes alături de el: „Mi-au spus că tot efortul, emoțiile și nopțile nedormite au meritat. Bucuria lor a fost imensă.”