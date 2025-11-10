povestea locului unde iubirea schimbă vieți: raluca turcan, impresionată de exemplul de la cisnădie / foto

Raluca Turcan a vizitat recent un centru educațional și social din Cisnădie, destinat copiilor din comunități vulnerabile, unde aceștia beneficiază zilnic de programe afterschool și activități integrate de îngrijire și educație.

Proiectul este coordonat de asociația condusă de Jenny Rasche, persoană implicată de ani de zile în acțiuni caritabile și intervenții sociale în județ.

În cadrul centrului sunt primiți copii care se confruntă cu situații extreme: de la probleme medicale grave, până la lipsa unor condiții minime de trai. Pentru mulți dintre ei, accesul la educație este dificil sau incert, iar programul oferă hrană, sprijin educațional, consiliere și implicare în activități care să le dezvolte autonomia.

Organizația colaborează cu voluntari și specialiști în educație, iar structura activităților este gândită pentru a oferi fiecărui copil un parcurs individualizat. Responsabilii proiectului susțin că obiectivul lor este să creeze un mediu stabil, în care copiii să poată învăța, socializa și evolua fără presiunea problemelor din mediul familial.

În ultima perioadă, centrul a atras atenția publică prin amploarea activităților și prin cazurile cu impact emoțional puternic. Unii dintre beneficiari sunt copii cu afecțiuni medicale rare sau proveniți din familii care nu își permit tratamente de durată. Alții provin din medii aflate în pragul excluziunii sociale, unde accesul la educație și resurse de bază este limitat.

Reprezentanții asociației subliniază că scopul lor nu este doar acordarea unui ajutor punctual, ci schimbarea pe termen lung a parcursului acestor copii, astfel încât să aibă șanse reale la educație și la o viață independentă.

Activitatea centrului continuă prin donații și prin implicarea voluntarilor, iar organizația își propune extinderea programelor pentru a include și consiliere pentru părinți, precum și parteneriate cu alte instituții publice și private.