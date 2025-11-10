pregătiți-vă pentru wedding expo sibiu 2025: peste 70 de expozanți și oferte speciale pentru viitorii miri

Sibiul se pregătește să găzduiască cel mai important eveniment dedicat organizării nunților – Wedding 💍 Expo Sibiu 2025, ediția de toamnă. Timp de două zile, între 15 și 16 noiembrie, la centrul expozițional Redal Expo, viitorii miri vor avea ocazia să transforme planificarea nunții într-o experiență plăcută, completă și eficientă.

🎉 Un concept „one-stop-shop” pentru nunta perfectă

Cu peste 70 de expozanți din industria de evenimente, Wedding 💍 Expo Sibiu promite să fie un adevărat paradis pentru cuplurile care își pregătesc ziua cea mare.

Vizitatorii vor găsi într-un singur loc tot ce au nevoie pentru o nuntă de vis: rochii de mireasă, costume pentru miri, locații spectaculoase, servicii foto-video, decorațiuni elegante, cofetării artizanale, DJ, trupe live, și multe alte servicii complementare.

Evenimentul aduce împreună cei mai apreciați furnizori din domeniu, care vor oferi soluții complete și pachete exclusive pentru toate tipurile de nunți – de la cele clasice, până la cele moderne sau tematice.

🕐 Program și detalii

Evenimentul se desfășoară la Redal Expo, după următorul program:

Sâmbătă, 15 noiembrie: 10:00 – 20:00

Duminică, 16 noiembrie: 10:00 – 20:00

📍 Intrarea este liberă, iar organizatorii promit o atmosferă de sărbătoare: muzică live, dansul mirilor, demonstrații de make-up profesional, precum și surprize și oferte exclusive disponibile doar în timpul expoziției.

💡 De ce merită să vizitezi Wedding 💍 Expo Sibiu?

Wedding 💍 Expo Sibiu nu este doar o expoziție, ci o sursă de inspirație. Pe o suprafață de peste 2.200 mp, evenimentul oferă viitorilor miri ocazia de a descoperi cele mai noi tendințe din domeniul nunților, dar și consultanță personalizată din partea profesioniștilor.

Participanții vor putea compara ofertele furnizorilor direct, într-un singur loc, economisind timp prețios și având acces la cele mai bune opțiuni pentru organizarea nunții perfecte.

🌟 Un eveniment cu tradiție și reputație

De-a lungul anilor, Wedding 💍 Expo Sibiu a devenit un eveniment de referință în Transilvania, atrăgând anual mii de vizitatori din întreaga țară.

Organizatorii promit că ediția aniversară din februarie 2026 va ridica ștacheta și mai sus, transformând experiența expozițională într-un adevărat spectacol al eleganței și inspirației – atât pentru vizitatori, cât și pentru expozanți.

📲 Informații utile

Pentru detalii suplimentare, programul complet al expozanților și actualizări despre eveniment, vizitați:

🌐 www.weddingexpo.ro

📘 Pagina oficială de Facebook: Wedding Expo Sibiu

📅 Nu ratați ocazia de a vă organiza nunta visurilor!

Wedding 💍 Expo Sibiu 2025 vă așteaptă pe 15 și 16 noiembrie, la Redal Expo, strada I. S. Bach nr. 1-4, Sibiu.