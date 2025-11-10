„puma” sibiu, cel mai bun club de taekwon-do din țară: dublu succes la cupa româniei / foto

Clubul sportiv „Puma” continuă să domine taekwon-do-ul românesc. La cea de-a 25-a ediție a Cupei Naționale a României, desfășurată la Baia Mare între 6 și 9 noiembrie, sportivii pregătiți de antrenorii clubului au reușit să urce din nou pe cele mai înalte trepte ale podiumului.
„Puma” a câștigat locul I atât în clasamentul general destinat copiilor, cât și în cel rezervat seniorilor, iar categoria prejuniori a adus o nouă performanță importantă: locul II pe țară.
Competiția a avut un caracter special, fiind una aniversară. La start s-au aliniat nu mai puțin de 665 de sportivi și peste 100 de antrenori, reprezentând 38 de cluburi din întreaga țară, ceea ce a transformat turneul într-un adevărat test al valorii pentru fiecare echipă participantă.
„Pentru noi, această ediție a fost o confirmare a muncii depuse zi de zi. Ne-am dorit să demonstrăm că putem rămâne în frunte și am reușit. La Gala Federației Române de Taekwon-do ITF am fost distinși cu trofeul pentru cel mai bun club din România în anul competițional 2024. Sunt încrezător că și în acest an vom reuși să ne menținem la același nivel”, a declarat Alin Lazurca, președintele Clubului „Puma”.
Performanțele sunt susținute și de datele oficiale din Anuarul Sportului 2024, document în care „Puma” este poziționat pe primul loc între cele 40 de cluburi de taekwon-do din România la capitolul rezultate competiționale, fiind totodată cel mai bine clasat club sportiv din județul Sibiu.
