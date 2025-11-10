raluca turcan laudă investițiile pentru educația copiilor din șelimbăr: peste 20 de milioane de lei au fost alocați pentru școli și grădinițe moderne / foto

În ultimii ani, localitatea Șelimbăr a atras anual peste 2.000 de noi locuitori, iar numărul copiilor s-a dublat în mai puțin de cinci ani. Dacă în anul școlar 2019/2020 erau înregistrați 564 de copii, în prezent figurează 1.272 de elevi și preșcolari în sistemul de învățământ din Șelimbăr.

Creșterea accelerată a populației a pus presiune pe infrastructura școlară, iar administrația locală a fost nevoită să găsească soluții rapide pentru a evita supra-aglomerarea. Mai ales că mulți părinți preferau să își ducă copiii la unitățile de învățământ din municipiul Sibiu, unde considerau condițiile mai bune.

“Doar în ultimii patru ani, Primăria Șelimbăr a investit 20 de milioane de lei în educație. S-a reclădit, astfel, încrederea! La invitația primarului Marius Grecu, am vizitat școala modulară, un proiect care, la început, a stârnit multe controverse. Unii părinți au privit cu rezerve ideea unei astfel de construcții, dar realitatea a depășit așteptările: spațiile sunt sigure, luminoase și prietenoase și reprezintă soluția eficientă pentru ca toți elevii din Șelimbăr să învețe într-un singur schimb – o performanță rară, chiar și pentru orașe mari. Deci, se poate!” a declarat Raluca Turcan

Potrivit datelor furnizate de Primăria Șelimbăr, în ultimii patru ani au fost investite aproximativ 20 de milioane de lei în educație, bani direcționați către extinderea și modernizarea spațiilor existente, dar și către noi proiecte, inclusiv o școală modulară.

Inițial privită cu scepticism de o parte dintre părinți, construcția modulară este astăzi complet funcțională. Spațiile sunt definite de autorități drept sigure și moderne, iar principala miză a fost eliminarea celui de-al doilea schimb școlar. Obiectivul a fost atins, toate clasele funcționând acum doar de dimineață, o raritate chiar și în orașe cu infrastructură educațională solidă.

Un alt proiect finalizat recent este grădinița din cartierul Tineretului, inaugurată după doi ani de lucrări. Noua unitate educațională a devenit rapid o opțiune frecventă pentru familiile din zonă, reducând nevoia navetei zilnice către Sibiu.

Primarul Marius Grecu susține că investițiile vor continua, iar prioritatea rămâne crearea unor condiții educaționale moderne pentru toți copiii din comună.