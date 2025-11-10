s-a câștigat marele premiu la loto 6/49: aproape 10 milioane de euro cu un bilet de 12 lei

Extragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie, a adus un nou milionariat în România. Premiul de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 lei, echivalentul a circa 9,66 milioane de euro a fost câștigat.
Potrivit Loteriei Române, biletul câștigător nu a fost depus într-o agenție fizică, ci a fost completat online, pe platforma bilete.loto.ro. Jucătorul a mizat pe o singură variantă pentru Loto 6/49 și o variantă la jocul Noroc. Costul total al biletului: doar 12 lei.
Este al doilea cel mai mare premiu acordat în istoria jocului 6/49 și, totodată, al treilea câștig de categoria I din acest an. Precedentul premiu de acest tip a fost înregistrat în 11 mai 2025, când norocosul câștigător a plecat acasă cu 10.046.415,60 lei.
Conform regulamentului Loteriei Române, persoana care deține biletul norocos are 90 de zile la dispoziție, începând cu data extragerii, pentru a revendica suma uriașă.
Identitatea câștigătorului nu este cunoscută încă, însă biletul a fost validat oficial. România are un nou milionar.
