s-a elucidat misterul: de ce portarul sibiului avea ochii negri la meciul cu fcsb

Portarul echipei FC Hermannstadt, Vlad Muțiu a apărat cu ochii negri la meciul de duminică seara, de pe Municipal, 3-3 cu FCSB, în urma unui accident casnic.

După ce portarul titular Cătălin Căbuz s-a accidentat într-un mod stupid, tăindu-se la genunchi după ce a alunecat pe scara autocarului, al doilea goal-keeper al sibienilor, Vlad Muțiu (30 ani) a avut și el parte de un incident nedorit. Muțiu s-a lovit acasă, în incident au fost implicate alte scări, dar portarul a reușit să fie între buturi la jocul de duminică seara, de pe ”Municipal”, cu FCSB scor 3-3.

În glumă, tehnicianul sibienilor a spus că nici nu mai vrea să îl vadă pe medicul echipei, care parcă mereu în ultima perioadă îl anunță de alte probleme.

”Vlad Muțiu era acasă, a alergat cu copilul și cățelul, a alunecat pe scară, s-a lovid de zid și i-ați văzut ochii. În ultima perioadă chiar am vrut să îi bag în cantonament, ne amuzam pur și simplu cum de se întâmplă așa ceva, nici nu vroiam să îl mai vedem pe doctor. În momentul în care îl vedeam pe medic, trebuia să ne zică ceva, i-am zis să nu mai vină” a spus antrenorul Marius Măldărășanu la finalul jocului cu FSCB.

Muțiu este la Sibiu din anul 2021, fiind unul dintre cei mai vechi jucători de la echipă.

În acest sezon, Vlad Muțiu a apărat în meciul de Cupă de la Chiajna și la jocurile de campionat de acasă cu Oțelul și FCSB. A încasat 6 goluri în cele două meciuri de la Sibiu, dar niciunul dintre ele nu i se poate reproșa lui.