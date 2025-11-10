sarkozy scapă de închisoare: fostul președinte al franței, eliberat

Nicolas Sarkozy, fost președinte al Franței, scapă de închisoare după ce Curtea de Apel din Paris a decis că acesta poate fi cercetat și în libertate. Hotărârea a venit la scurt timp după solicitarea depusă de avocații lui Sarkozy.

Apărătorul său, Christophe Ingrain, a salutat decizia magistraților, afirmând că este „o aplicare firească a prevederilor din Codul de procedură penală”. Potrivit acestuia, următoarea etapă este pregătirea apărării pentru judecarea apelului, în care Sarkozy nu intenționează să participe personal, ci va fi reprezentat de avocați.

Conform Mediafax, Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat pentru conspirație criminală, după ce instanța a considerat că apropiați ai acestuia au încercat să obțină finanțare pentru campania sa prezidențială din 2007 din partea fostului dictator libian Muammar Gaddafi. Sarkozy a fost achitat însă de alte capete de acuzare, printre care corupție și finanțare ilegală a campaniei electorale.

Judecătoarea Nathalie Gavarino a dispus ca pedeapsa cu închisoarea să fie aplicată imediat, invocând „gravitatea excepțională” a faptei. Nicolas Sarkozy a fost încarcerat luna trecută în penitenciarul La Santé din capitala Franței, o situație fără precedent pentru un fost șef de stat francez modern.

Fostul președinte a respins constant acuzațiile și susține că este victima unei vendete politice. Tot avocatul Christophe Ingrain a subliniat că, la momentul încarcerării, Sarkozy nu îndeplinea criteriile prevăzute de legislația franceză pentru arest preventiv, menționând că acesta s-a prezentat de fiecare dată în fața autorităților.

FOTO bild.de