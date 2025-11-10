se cuplează noul sistem de distribuție din săliște: mai multe străzi rămân fără apă

Apă Canal Sibiu S.A. informează locuitorii orașului Săliște că, în data de 12 noiembrie 2025, între orele 08:00 și 13:00, vor avea loc lucrări de racordare a noii rețele de distribuție la sistemul de alimentare cu apă existent.

Intervenția va fi realizată de societatea PRO HART GROUP SRL, în cadrul Contractului de Lucrări CL 12 „Extinderea rețelelor de apă și canalizare în localitățile Miercurea Sibiului, Dobârca și Apoldu de Sus, Săliște, Galeș, Vale, Mag și Tilișca”.

Pe durata lucrărilor, furnizarea apei potabile va fi suspendată pe următoarele străzi: Piața Morii, Tăbăcarilor, Șteaza, Taberei, Gării (parțial), Tarniței, Zăvoi, Podului și Iazului. La reluarea serviciului, apa poate prezenta o ușoară tulbureală, temporară.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Call Center la 0269 962 sau Dispecerat la 0269 222 777.