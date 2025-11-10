sibienii sunt invitați la teste gratuite de glicemie și tensiune, de ziua mondială a diabetului

Cu ocazia „Zilei Mondiale a Diabetului”, Direcția de Sănătate Publică Sibiu, în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști „Hipocrates”, îi invită pe sibieni să își verifice sănătatea prin măsurarea glicemiei și a tensiunii arteriale.

Evenimentul va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, la parterul Promenada Mall Sibiu, pe strada Lector (zona Kaufland), începând cu ora 10:00. Organizatorii au pregătit 400 de teste pentru cei interesați să își monitorizeze glicemia.

”Sperăm ca la acțiunea de vineri să participe cât mai multe persoane. Diabetul poate fi ușor confundat cu alte afecțiuni pentru că prezintă simptome comune și tocmai de aceea un test glicemic este întotdeauna indicat. Pentru a preveni îmbolnavirea se recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos, compus dintr-o dietă adecvată și mișcare. Diabetul favorizează apariția unor afecțiuni grave, de la cele de inimă sau renale și până la afectarea vederii sau a auzului”, a declarat directorul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, Horațiu Cojocaru.

Diabetul se manifestă prin simptome precum sete excesivă, urinare frecventă, foame constantă, oboseală persistentă, vedere încețoșată, vindecarea lentă a rănilor și scădere bruscă în greutate. Dacă nu este monitorizat și tratat corespunzător, diabetul poate reprezenta un risc major pentru viața pacientului.

În primele nouă luni ale anului 2025, în județul Sibiu au fost depistate 853 de cazuri noi de diabet. În evidențele Direcției de Sănătate Publică Sibiu figurează, în total, 34.976 de persoane diagnosticate cu această afecțiune. Dintre acestea, aproape 30.000 suferă de diabet de tip 2, iar alte 5.527 persoane au diabet de tip 1.