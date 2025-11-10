sinucidere la veștem: un bărbat a dat foc la casă și s-a spânzurat în șură / foto

Pompierii sibieni au fost chemați, luni dimineața, să stingă un incendiu ce a izbucnit în Veștem. O casă era cuprinsă de flăcări. Salvatorii au lichidat rapid focul, iar ulterior au făcut o descoperire șocantă. Într-o șură din curte a fost găsit un bărbat mort.

UPDATE

Polițiștii sibieni fac verificări pentru a stabili dacă există vreo legătură între decesul bărbatului și incendiu. Se pare că omul locuia în imobilul care a luat foc, dar nu era proprietar. De altfel, anexa în care s-a spânzurat nu a fost afectată de foc.

„La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, precum și pompieri din cadrul ISU Sibiu în vederea stingerii incendiului. În urma verificărilor efectuate, într-o anexă a imobilului care nu a fost afectată de incendiu, a fost identificat un bărbat de 66 de ani, decedat, domiciliat în acel imobil. Trupul bărbatului a fost transportat la morga Spitalului Județean Sibiu, în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului. De asemenea, sunt în curs verificări pentru a se stabili daca există o legatură de cauzalitate între decesul bărbatului și incendiul manifestat în locuință, urmând a fi dispuse măsuri juridice în consecință. Cercetările sunt continuate de către Secția nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, în cadrul unui dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul”, informează Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În momentul evenimentului, bărbatul era singur acasă. El locuia împreună cu concubina lui, proprietara locuinței.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O casă din Veștem a fost cuprinsă de flăcări luni dimineața. (DETALII AICI). Salvatorii sibienii au cercetat gospodăria, după stingerea incendiului, și au găsit în șură un bărbat decedat. Sursele Ora de Sibiu spun că omul era spânzurat. Se pare că bărbatul, în vârstă de 66 de ani, incendiase casa, iar apoi luase decizia de a-și pune capăt zilelor.

Din nefericire, bărbatul prezenta rigiditate cadaverică, astfel că echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Pe fir au intrat și oamenii legii, care au început cercetările, întrucât cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost „utilizarea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”. În acest moment nu se știe dacă bărbatul era proprietarul casei.

Revenim cu detalii!