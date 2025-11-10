tir răsturnat pe marginea drumului la cornățel: șoferul era rupt de beat

Un TIR care transporta piese auto s-a răsturnat pe drum la Cornățel. Din fericire, șoferul nu a fost rănit. El era băut.

Un eveniment rutier s-a produs, luni după-amiaza, în zona localității sibiene Cornățel. Un TIR încărcat cu piese auto s-a răsturnat în afara drumului județean. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferul nu a fost rănit.

„În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au intervenit la un eveniment rutier produs pe DJ 106, în zona localității Cornățel. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, în timp ce conducea un ansamblu tir format din cap tractor și remorcă, pe direcția Sibiu – Agnita, un bărbat în vârstă de 57 de ani, domiciliat în județul Mureș a pierdut controlului direcției de deplasare și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.

În schimb, șoferul era băut. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest. „Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei”, adaugă reprezentanții IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului rutier și luarea măsurilor legale. Camionul urmează să fie repus pe drum.