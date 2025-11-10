victorie pentru măgura în deplasare. cisnădia se apropie de locurile fruntașe

Echipa de handbal Măgura Cisnădie a câștigat detașat duminică în deplasarea de la Bistrița, 32-21 cu CNOPT. 

Înființat în vara trecută, Centrul Național Olimpic de Pregătire a Tineretului Bistrița face parte dintr-un complex dedicat pregătirii pentru performanță în handbalul feminin, fiind echipa Federației.

Favorită în jocul de la Bistrița, Măgura a apăsat pe accelerație încă din prima repriză, s-a detașat pe tabelă și rezolvase jocul încă de la pauză, când conducea cu 17-9.

Echipa pregătită de Alexandru Weber nu a mai forțat în repriza secundă și la final s-a impus cu 32-21.

Cele șapte etape din turul Diviziei A au ajuns la final, iar Măgura se clasează pe 3, având 9 puncte. Măgura mai poate coborî un loc în clasament, dacă CSU Cluj Napoca nu pierde acasă în restanța cu Gloria Bistrița II.

MĂGURA: Dumitriu, Ilie, Albu – A. Dina 8, Macovei 6, Onofrei 4, Postolache 4,  Brumaru 4, Poplăcean 3, Blejusca 1, Tomescu 1, Cioroianu 1, Paraschiv.

victorie pentru măgura în deplasare. cisnădia se apropie de locurile fruntașe

Ultima oră