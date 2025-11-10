victorie pentru măgura în deplasare. cisnădia se apropie de locurile fruntașe

Echipa de handbal Măgura Cisnădie a câștigat detașat duminică în deplasarea de la Bistrița, 32-21 cu CNOPT.
Înființat în vara trecută, Centrul Național Olimpic de Pregătire a Tineretului Bistrița face parte dintr-un complex dedicat pregătirii pentru performanță în handbalul feminin, fiind echipa Federației.
Favorită în jocul de la Bistrița, Măgura a apăsat pe accelerație încă din prima repriză, s-a detașat pe tabelă și rezolvase jocul încă de la pauză, când conducea cu 17-9.
Echipa pregătită de Alexandru Weber nu a mai forțat în repriza secundă și la final s-a impus cu 32-21.
Cele șapte etape din turul Diviziei A au ajuns la final, iar Măgura se clasează pe 3, având 9 puncte. Măgura mai poate coborî un loc în clasament, dacă CSU Cluj Napoca nu pierde acasă în restanța cu Gloria Bistrița II.
MĂGURA: Dumitriu, Ilie, Albu – A. Dina 8, Macovei 6, Onofrei 4, Postolache 4, Brumaru 4, Poplăcean 3, Blejusca 1, Tomescu 1, Cioroianu 1, Paraschiv.
