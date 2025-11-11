a fost revendicat premiul de 50 de milioane de lei de la loto 6 din 49: un inginer de 30 de ani este norocosul

Un inginer din Arad, în vârstă de aproximativ 30 de ani, este marele câștigător al premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9 noiembrie 2025. Norocosul și-a ridicat marți premiul în valoare de 49.149.676,24 lei, adică peste 9,66 milioane de euro, potrivit anunțului făcut de Loteria Română.

Tânărul spune că joacă de mai mulți ani, dar în ultimul timp a preferat varianta online, prin platforma bilete.loto.ro, unde completează frecvent bilete la Loto 6/49 și Joker. Până acum, nu câștigase decât sume mici.

Numerele care i-au adus milioanele au fost alese pur întâmplător. „Lucrurile se întâmplă atunci când ți le dorești”, a declarat el, precizând că succesul se datorează unei gândiri pozitive și echilibrului.

Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea, dar a transmis un mesaj inspirațional:

„Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele nu se întâmplă decât atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați!”

Bărbatul a mai spus că intenționează să investească banii „în mod responsabil” și să continue să joace și pe viitor.