accident violent la veștem: mașină de curierat distrusă și un cal mort

Un șofer a lovit mortal un cal, marți dimineața, pe DN 1, în zona localității Veștem. Tânărul nu a avut nevoi de îngrijiri medicale, însă calul a murit pe loc.

Un accident a avut loc marți dimineață, în zona localității Veștem. Un curier a lovit din plin un cal, pe DN1. „În această dimineață, Centrul Operațional 112 din cadrul IPJ Sibiu a fost sesizat despre producerea unui eveniment rutier pe DN 1, în zona localității Veștem.

În timp ce conducea un microbuz transport marfă pe DN 1, la km 297 +150m, pe direcția Vâlcea – Sibiu, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Tălmaciu, a lovit un cal care se afla pe carosabil. Evenimentul s-a soldat cu decesul cabalinei și avarierea microbuzului. Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat negativ.”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Potrivit Poliției Sibiu, proprietarul calului a fost identificat. „Este vorba despre un bărbat de 47 de ani, din Veștem, acesta fiind sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei, pentru lăsarea nesupravegheată a animalului”, a transmis IPJ Sibiu.