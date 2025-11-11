aeroportul despre avioanele care ”zguduie” acoperișurile caselor în turnișor: ”sunt exonerați de orice răspundere. facem inspecții periodice” / foto video

Aeroportul din Sibiu a remis un răspuns către Ora de Sibiu, legat de plângerile mai multor locuitori din Turnișor care spun că avioanele care aterizează și decolează, le afectează liniștea și provoacă pagube materiale (DETALII AICI). Cei de la aeroport spun că monitorizează situația, dar că nu pot fi trași la răspundere legat de astfel de incidente și invocă în acest sens și un articol de lege, care practic îi exonererază.

Locuitorii din cartierul Turnișor spun că liniștea din zonă a devenit o amintire, din cauza zgomotului produs de avioanele care aterizează și decolează de pe Aeroportul Internațional Sibiu. O parte dintre ei susțin că vibrațiile și curenții de aer provocați de aeronave au dus la pagube materiale, precum țigle smulse sau geamuri sparte, dar și la teamă în rândul copiilor.

„Joi 30 noiembrie, joi, la ora 15:10, au fost zboruri touch and go de dimineață până seara. De la unu până la cinci au trecut întruna, și la un moment dat, când au coborât foarte jos, mi-au zburat sticlele din curte, s-au spart pe mașină și mi-au zgâriat plafonul. Țiglele au sărit de pe acoperiș și au căzut și la vecini. În fiecare an e la fel – se strică acoperișul, vine ploaia, intră apa în casă, dar nimeni nu ne bagă în seamă”, spune Asinefta Moldovan, care locuiește de zeci de ani în zonă.

Vecina ei confirmă că situația se repetă frecvent: „Constant avem probleme. Odată s-a auzit o bubuitură în curte și copiii s-au speriat, toți trei erau la mine în vacanță. Țiglele au căzut lângă magazie, la un pas de bărbatul meu. Dacă nu făcea un pas înapoi, îl loveau în cap.”

O singură sesizare în 2025 și câteva în anii trecuți

În timp ce locuitorii din Turnișor vorbesc despre o problemă veche și ignorată, Aeroportul Internațional Sibiu susține că numărul unor astfel de incidente sesizate este foarte redus. În 2025 a fost o singură reclamație, iar în ultimii 5 ani în total au fost trei.

„Analizând evidenţele instituţiei, rezultă că în cursul anului 2025 a fost înregistrată o sesizare cu conţinut similar, fără ca petentul să furnizeze dovezi care să ateste existenţa pagubelor invocate. În anii 2024 şi 2023 nu au fost formulate reclamaţii pe această temă, iar în 2022 şi 2021 au fost depuse câte o sesizare, transmise autorităţilor competente pentru informare şi analiză. Pentru 2020 şi 2019, nu există înregistrări privind plângeri de natură similară”, transmit reprezentanții Aeroportului Internațional Sibiu.

Aeroportul se exonerează, dar monitorizează

Referitor la măsurile pentru prevenirea incidentelor și protecția locuitorilor, aeroportul a precizat: „Siguranţa operaţională reprezintă prioritatea principală a Aeroportului Internaţional Sibiu. Toate operaţiunile aeriene se desfăşoară în strictă conformitate cu procedurile aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi ROMATSA, iar respectarea acestora este monitorizată permanent. Aeroportul Internaţional Sibiu implementează un Safety Management System, care presupune monitorizarea continuă a tuturor activităţilor operaţionale şi identificarea preventivă a oricăror riscuri. În acest sens, sunt organizate inspecţii periodice, audituri interne şi exerciţii de urgenţă desfăşurate în cooperare cu instituţiile abilitate”.

Cei de la Aeroportul Internaţional Sibiu mai spun că au informat constant autorităţile locale asupra necesităţii respectării servituţilor aeronautice civile şi a integrării acestora în documentaţiile de urbanism, pentru a evita autorizarea unor construcţii care pot interfera cu siguranţa traficului aerian. ”Aeroportul continuă să susţină o colaborare interinstituţieonală activă pentru aplicarea acestor norme, în beneficiul comunităţii locale şi a siguranţei publice”, se mai arată în răspunsul la solicitarea Ora de Sibiu.

Cei de la aeroport invocă apoi un articol de lege care îi exonerează în situațiile în care este produs disconfort pentru cei care locuiesc în apropierea acestuia. ”Totodată, reiterăm şi public solicitarea transmisă în mod repetat Primăriei Sibiu de a solicita avize din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române în conformitate cu prevederile Codului Aerian, art 87, alin. 1, în contextul în care în toate avizele emise se precizează că: „Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Internaţional Sibiu şi R.A. ROMATSA sunt exonerate de orice răspundere pentru disconfortul produs de traficul aerian din zonă şi de activităţile desfăşurate de Aeroportul Internaţional Sibiu.” se arată mai arată în răspunsul remis către Ora de Sibiu.