asistenta care a făcut infarct în timpul serviciului la sibiu: a fost operată de urgență

Asistenta medicală, în vârstă de 56 ani, care a suferit un infarct, sâmbătă dimineața, în timpul gărzii, a fost operată. Ea este internată în continuare la ATI, fiind intubată.

Reprezentanții Spitalului Județean anunță că asistenta medicală care a suferit un infarct în timpul gărzii a fost operată. „Starea asistentei medicale, angajată a SCJUS, care a suferit sâmbătă un infarct în timp ce se afla în gardă, este staționară. Pacienta a trecut printr-o intervenție minim invazivă cardiologică, se află la secția Anestezie și Terapie Intensivă, intubată. Conducerea spitalului este alături de familia colegei noastre în aceste momente dificile”, transmite Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Vă reamintim că asistenta lucra pe Secția Medicală 1 a Spitalului Județean Sibiu. Sâmbătă dimineața, ea a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei i-au acordat imediat îngrijiri medicale de specialitate, reușind să îi salveze viața. (DETALII AICI)