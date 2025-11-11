Asistenta medicală, în vârstă de 56 ani, care a suferit un infarct, sâmbătă dimineața, în timpul gărzii, a fost operată. Ea este internată în continuare la ATI, fiind intubată.
Reprezentanții Spitalului Județean anunță că asistenta medicală care a suferit un infarct în timpul gărzii a fost operată. „Starea asistentei medicale, angajată a SCJUS, care a suferit sâmbătă un infarct în timp ce se afla în gardă, este staționară. Pacienta a trecut printr-o intervenție minim invazivă cardiologică, se află la secția Anestezie și Terapie Intensivă, intubată. Conducerea spitalului este alături de familia colegei noastre în aceste momente dificile”, transmite Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.
Vă reamintim că asistenta lucra pe Secția Medicală 1 a Spitalului Județean Sibiu. Sâmbătă dimineața, ea a suferit un infarct în timpul serviciului. Colegii ei i-au acordat imediat îngrijiri medicale de specialitate, reușind să îi salveze viața. (DETALII AICI)
Ultima oră
- Asistenta care a făcut infarct în timpul serviciului la Sibiu: a fost operată de urgență 2 minute ago
- Val de controale RAR în piața auto second-hand: este verificat un document esențial 4 minute ago
- UE își face propria agenție de spionaj: Ursula von der Leyen va fi șefa 33 de minute ago
- Modernizare totală pe strada Ogorului: piste verzi, iluminat modern și peste 3.000 metri pătrați de zonă verde o oră ago
- Vreme neobișnuit de caldă în următoarele 4 săptămâni: cum va fi de 1 decembrie o oră ago