astra film junior ajunge la chișinău cu peste 30 de evenimente pentru elevi

În această săptămână, Astra Film Festival aduce la Chișinău atât o selecție a celor mai apreciate filme documentare ale momentului, cât și peste 30 de evenimente cinematografice dedicate elevilor.

Finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, și organizat de Astra Film/CNM Astra, festivalul Astra Film Chișinău a ajuns la ediția a IV-a. Proiecțiile vor avea loc la Cineplex Loteanu din Chișinău vor fi oferite gratuit câtorva mii de elevi din școli și licee din Republica Moldova. Programul complet, aici: https://astrafilm.ro/program-aff-chisinau/.

Lansat în 2009 la Sibiu, Astra Film Junior este cel mai amplu program din România dedicat educației prin film documentar.

„Am o mare satisfacție să putem veni la Chișinău cu o parte din programul nostru Astra Film Junior și să le oferim copiilor și adolescenților din Republica Moldova această experiență minunată. Bucuria pe care o vezi în ochii unui copil atunci când descoperă ceva nou nu poate fi comparată cu nimic altceva”, a declarat Dumitru Budrala, director fondator Astra Film Festival.

Selecția documentarelor pentru elevi a fost gândită cu scopul de a aduce la Chișinău povești reale ale unor realități trăite de copii și adolescenți din diferite colțuri ale lumii. Filmele au fost alese pentru diferite categorii de vârstă, 6+, 11+ și 15+, iar vizionările vor fi urmate de dezbateri cu specialiști din industria filmului documentar, pedagogi și psihologi, care vor răspunde la întrebările copiilor și ale dascălilor.

Programul Astra Film Chișinău include filme prezentate în premieră în Republica Moldova precum „Decodând ura” (r. Simon Klose, Danemarca, Norvegia, Suedia, 2025), „Portretul unui tată confuz” (r. Gunnar Hall Jensen, Norvegia, 2025), „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025) – premiul pentru Cel mai bun film al secțiunii Voci emergente la Astra Film Festival 2025, „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko, Ucraina, 2025 ) – premiul pentru Cel mai bun film al secțiunii Europa de Est la AFF2025 și „Cei vii” (r. Anca Hirte, România, 2025).

Un loc aparte în inimile celor care vor veni la film îl va avea producția „Grigore Vieru. Poetul neamului” (producător Adrian Otovescu, Moldova, 2025), un film-eveniment realizat cu sprijinul DRRM.

Unele dintre filme vor fi urmare de dialoguri tip DocTalk la care vor participa personalități din capitala Republicii Moldova. Programul complet, aici: https://astrafilm.ro/program-aff-chisinau/.

Astra Film Chișinău va include și un mastercalss în două părți, susținut de profesori si studenți ai UNATC București. Este vorba despre un „Studiu de caz pe film documentar de lung metraj, parcurs de la scenariu la forma finală”, prezentat de drd. Alexandru Borundel, respectiv „Găsește-ți vocea” – filmul studențesc între creativitate și raportare la clasic, masterclass prezentat de Alexandru Borundel și Voicu Mureșan.