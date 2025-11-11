bobocii de la ”goga” pregătesc o seară de vis: cine sunt cei 12 concurenți și ce spun despre marele eveniment / foto

Ziua de 26 noiembrie 2025 va ocupa un loc aparte în amintirea celor 12 concurenți de la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu. Balul Bobocilor, unul dintre cele mai așteptate momente ale anului, va avea loc la Versailles Wedding & Events, iar tema din acest an, „Around the World”, va purta spectatorii într-o călătorie spectaculoasă, de la ritmurile vibrante ale Americii până la eleganța pariziană și pasiunea latină.

„Am ales tema Around the World pentru a aduce culoare, energie și bucurie în seara bobocilor noștri. 12 concurenți vor reprezenta liceul cu mândrie și talent”, a declarat Adrian Apostol, coordonatorul evenimentului.

SUA – Strălucire și curaj pe scenă

Prima oprire: America. Echipa cu numărul 1, Ioana și Tudor, coordonați de Andreea, Rareș, Ștefan și Theodora, aduc pe scenă entuziasm, energie și strălucire.

„Sunt o persoană ambițioasă și încrezătoare. Particip la Balul Bobocilor pentru a-mi face noi prieteni. Vreau să câștig titlul de Mister creând un moment inedit pentru voi”, spune Bichiș Tudor.

„Sunt încrezătoare, implicată și creativă. Particip la Balul Bobocilor pentru că vreau să-mi împărtășesc pasiunea. Vreau să câştig titlul de Miss creând un moment magic pentru voi”, spune Niță Ioana.

România – Tradiție și pasiune

Echipa cu numărul 2, Albu Maia și Marcu Dacian, sub îndrumarea Lucia, Emma, Francesca și Daria, transformă scena într-o poveste plină de culoare, tradiție și energie.

„Sunt o fire pusă pe aventuri și foarte sociabilă. Călătoriile, muzica și ieșirile cu prietenii sunt lucrurile care mă fac fericită. Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru că iubesc provocările și momentele care rămân amintiri”, spune Albu Maia.

„Sunt o fire prietenoasă și petrecăreață și am 9 ani de experiență în dansuri populare, așa că știu cum să aduc energie și un vibe bun pe scenă! Balul Bobocilor se apropie și o să fac o seară de neuitat, combinând tradiția și talentul”, spune Marcu Dacian.

Spania – Ritm și eleganță

Din inima Iberiei, echipa cu numărul 3, Belașcu Lorena și Moldovan Marcus, coordonați de Ana, Adi, Paul și Andrei, pășesc pe scenă cu pasiune și eleganță.

„Sunt o fire ambițioasă, mereu cu zâmbetul pe buze și pregătită oricând să accept orice provocare. Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru a demonstra că încrederea, eleganța și pasiunea pot străluci cu adevărat”, spune Belașcu Lorena.

„Sunt o persoană ambițioasă și plină de energie. Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru experiența unică și pentru a mă bucura de acest moment alături de colegi și prieteni”, spune Moldovan Marcus.

Franța – Farmec și rafinament

Parisul își face simțită prezența prin echipa cu numărul 4, Bârzan Maria și Joarză Raul, coordonați de Alex, Ariana, Iulia și Antonia.

„Sunt o fire prietenoasă și energică, iar în timpul liber fac fotbal de performanță. Îmi place să cunosc persoane noi și să îmi creez amintiri de neuitat. Consider că Balul Bobocilor este o experiență unică care nu poate fi ratată”, spune Joarză Raul.

„Îmi place să ascult muzică în timpul liber și să petrec timp cu prietenii. Sunt o fire energică și am ales să concurez la Balul Bobocilor pentru a încerca lucruri noi”, spune Bârzan Maria.

Cuba – Dans, zâmbet și culoare

Din Cuba vine echipa cu numărul 5, Albu Ștefania și Damian Albert, coordonați de Suciu și Asociații.

„Vin cu un vibe latino, un pic de Cuba, multă energie și chef de distracție. Votează-mă și hai să facem Balul Bobocilor epic”, spune Damian Albert.

„Pasiunea mea este dansul. Cu un strop de Cuba libre, o doză de energie și multă bucurie vin la Balul Bobocilor să aprind atmosfera. Dacă vrei o seară de neuitat, susține-mă cu un vot”, spune Albu Ștefania.

Brazilia – Carnaval și veselie

Balul se încheie cu echipa numărul 6, Achim Iris și Popa Ștefan, coordonați de Natalia, Lavinia și Victor.

„Sunt o persoană plină de viață, inteligentă, sociabilă, prietenoasă și glumeață. Sunt pasionat de sportul CrossFit, care m-a ajutat să devin ambițios și echilibrat. Pentru mine, Balul Bobocilor nu înseamnă doar o noapte de distracție, ci începutul unei experiențe frumoase”, spune Popa Ștefan.

„Sunt o persoană creativă, sociabilă și extrovertită. Îmi place mult sportul, să călătoresc și să desenez. Am decis să particip la Balul Bobocilor pentru a acumula experiențe noi pe care să mi le amintesc cu drag și pentru a testa abilitățile mele într-o astfel de activitate”, spune Achim Iris.

Balul Bobocilor Goga 2025 este mai mult decât o competiție; este o călătorie în jurul lumii în care talentul, emoțiile și energia fiecărui boboc creează o poveste unică. Fiecare echipă are o voce, un ritm și un vis, iar spectatorii sunt invitați să trăiască această magie alături de ei.