bradul de crăciun al brașovului, donat de mitropolia ardealului: are peste 30 de metri

Braşov marchează o premieră în acest an în Piaţa Sfatului. Pomul de Crăciun, cu o înălţime impresionantă de 31 de metri, nu mai provine din pădurile municipale.

Mai exact, acesta a fost tăiat de pe un teren aflat în Poiana Braşov, proprietate a Bisericii Ortodoxe – Mitropolia Ardealului, și care l-a donat orașului. Primăria Braşov a preluat responsabilitatea doar pentru cheltuielile legate de tăiere, transport și montare.

Potrivit Primăriei, bradul a fost tăiat luni, 10 noiembrie, iar transportul a început după ora 20:00 pentru a nu perturba traficul urban. În continuare, Regia Locală a Pădurilor Kronstadt s-a ocupat de întreg procesul, primind pentru serviciile de tăiere, transport și montare suma de 59.787 lei, fără TVA.

Astfel, Braşov își păstrează tradiția și continuă să ofere locuitorilor și turiștilor unul dintre cele mai spectaculoase simboluri de sărbători din România.

FOTO: Europa FM