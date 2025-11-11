consultare publică cu scântei la sibiu: zeci de proprietari de localuri și-au spus părerea despre resistematizarea centrului istoric / foto

Primăria Sibiu a organizat ieri, 10 noiembrie, prima rundă de consultări publice dedicate studiului de reorganizare și optimizare a spațiilor publice din centrul istoric.

La întâlnire au participat aproximativ 40 de reprezentanți ai HoReCa din zonă, care au oferit sugestii și observații privind modul în care aceste spații pot fi valorificate.

Firma de arhitectură UNITH2B, responsabilă de realizarea studiului, a prezentat conceptul general și a consemnat propunerile participanților pentru a le analiza în continuare. Ideile transmise vizează atât îmbunătățirea experienței clienților și a turiștilor, cât și optimizarea activității comerciale și culturale din centrul orașului.

Studiul are mai multe obiective principale:

Evaluarea modului în care sunt folosite în prezent spațiile publice, inclusiv traficul pietonal și rutier, zonele comerciale, spațiile verzi și locurile de recreere.

Creșterea atractivității economice și turistice a centrului prin armonizarea activităților comerciale, culturale și recreative cu spațiile publice.

Modernizarea spațiului public prin reconfigurarea mobilierului urban, a iluminatului și a finisajelor, pentru o experiență mai plăcută a locuitorilor și vizitatorilor.

Extinderea suprafețelor verzi și a zonelor umbrite, contribuind la reducerea poluării și la crearea unui mediu mai sănătos.

Identificarea și soluționarea problemelor legate de aglomerare, accesibilitate și conservarea patrimoniului arhitectural.

Primăria Sibiu încurajează continuarea dialogului cu comunitatea și cu mediul de afaceri, pentru ca intervențiile în centrul istoric să răspundă nevoilor tuturor celor care îl folosesc zilnic.