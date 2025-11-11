csu sibiu a pus la vânzare biletele pentru ”dubla” cu csm galați

CSU Sibiu a pus la vânzare online biletele pentru meciurile din Sala Transilvania cu CSM Galați, programate joi, de la ora 19.00 (în Cupa României) și sâmbătă, de la ora 18.00 (în Liga Națională).

CSU Sibiu și CSM Galați se înfruntă în două meciuri oficiale în Sala Transilvania, în decurs de doar două zile, iar biletele sunt deja disponibile pe platforma Bilete.r0.

Primul este programat joi, 13 noiembrie, de la ora 19.00 și va conta pentru primul tur al Cupei României.

CSU este favorită la calificare, după ce a câștigat manșa tur, la Galați, cu 79-77, cu un coș pe sirenă al lui Pratt, validat după vizionarea probei video. Echipa care se califică joi mai departe va juca în turul 2 al Cupei cu CSM Tg. Mureș.

Sibiul și Galațiul se vor duela și sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 18.00, tot în Sala Transilvania, dar meciul va conta pentru sezonul regular al Ligii Naționale. Galațiul este ultima clasată, fără victorie după șapte jocuri, în timp ce Sibiul are un bilanț de 2-5 și este abia pe locul 13.

În funcție de zona locurilor din Sala Transilvania, biletele costă 20 lei (zone laterale) sau 30 lei (zone centrale). Există și varianta achiziției unei pachet de familie, cu bilet întreg la 30 lei pentru adult și bilet la 15 lei pentru copii, cu loc alăturat. Copiii cu vârsta până la 6 ani au acces gratuit, fără a avea loc asigurat.