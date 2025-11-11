detaliul care schimbă radical cazul bărbatului snopit în bătaie pe stradă în ștrand: procurorii au schimbat încadrarea faptei

Procurorii au schimbat încadrarea juridică în cazul agresiunii de la finalul lunii trecute din cartierul Ștrand. Dacă inițial s-a deschis un dosar penal privind infracțiunea de tentativă de omor, acum se fac cercetări în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală. Potrivit anchetatorilor, un detaliu schimbă radical cursul anchetei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus schimbarea încadrării juridice în cazul agresiunii din Ștrand din infracțiunea de tentativă de omor în infracțiunea de vătămare corporală. Cauză a fost declinată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu. „În legătură cu agresiunea petrecută pe str. Vasile Cârlova din mun. Sibiu în data de 31.10.2025, vă aducem la cunoștință că Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus schimbarea încadrării juridice în infracțiunea de vătămare corporală, prevăzută de art. 194 alin. 1 lit. e) și 2ind1 lit. c) din Codul Penal și declinarea cauzei către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu”, precizează procurorul șef al Secției Judiciare, Simion Dan Octavian, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Procurorii spun că bărbatul bătut și agresorul se cunoșteau. Se pare că victima, în vârstă de 59 de ani, se deplasa cu mașina pe o stradă din Ștrand, l-a observat pe bărbat pe trotuar și a oprit lângă el. Între cei doi a izbucnit un conflict, moment în care agresorul, în vârstă de 52 de ani, l-a lovit. „Din probele administrate în cauză a rezultat că victima și agresorul se cunoșteau anterior, între cei doi existând o stare conflictuală. Astfel, în data de 31.10.2025 victima, aflată la volanul unui autoturism, l-a observat pe autor deplasându-se pe trotuar și a oprit autoturismul pe contrasens și, parțial pe trotuar în dreptul acestuia. După ce a coborât din mașină a fost agresat cu pumnii de către autor, iar ulterior a plecat cu autoturismul. După ce a parcurs o distanță scurtă, i s-a făcut rău, fiind anunțat serviciul 112 de către un martor”, informează Dan Octavian Simion, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Bărbatul bătut se află în continuare în stare gravă pe secția ATI a Spitalului Județean. El suferea de un fond patologic preexistent, motiv pentru care, în urma loviturilor privire, starea de sănătate s-a agravat. „Gravitatea stării în care se află victima în prezent, precum și dificultatea stabilirii situației de fapt sunt datorate și fondului patologic preexistent de care suferea victima și, consecutiv acestuia, întârzierea în stabilirea unui diagnostic medico-legal”, adaugă Dan Octavian Simion.

În cauză nu au fost dispuse măsuri preventive față de autor.

