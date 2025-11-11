doi bărbați din sibiu, trimiși la închisoare în aceeași zi: polițiștii au pus în aplicare mandatele de executare

Ieri, 10 noiembrie 2025, polițiștii sibieni au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea.
Primul caz a vizat un bărbat de 33 de ani din Sibiu, care, conform deciziei Judecătoriei Sibiu, a fost condamnat la nouă luni de detenție pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. După identificare, acesta a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud.
Tot în aceeași zi, polițiștii din Mediaș au depistat un tânăr de 23 de ani, pe numele căruia Judecătoria Mediaș a emis, pe 4 noiembrie 2025, un mandat de executare pentru violare de domiciliu și amenințare. Condamnat la un an, șase luni și zece zile de închisoare, acesta a fost, de asemenea, dus la Penitenciarul Aiud pentru executarea pedepsei.
