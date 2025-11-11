Două mașini au intrat într-o coliziune violentă, în această seară, pe autostrada A1, lângă Sibiu.
Conform primelor date, în urma accidentului rutier, traficul a fost blocat complet mai bine de jumătate de oră, până când epavele au fost tractate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă cele două autoturisme au suferit daune importante.
Ultima oră
- Două mașini s-au făcut zob pe autostrada A1, lângă Sibiu / foto 2 ore ago
- Lovitură de teatru la CSU: antrenorul Geert Hammink dat afară, Fleșeriu numit interimar 4 ore ago
- Un sibian cere reorganizarea Festivalului Medieval. Primarul Astrid Fodor i-a răspuns instant 5 ore ago
- Aeroportul despre avioanele care ”zguduie” acoperișurile caselor în Turnișor: ”Sunt exonerați de orice răspundere. Facem inspecții periodice” / foto video 5 ore ago
- Primăria, discuții cu sibienii despre resistematizarea centrului istoric: reguli noi pentru terase, mai multe spații verzi și parcări / video 5 ore ago