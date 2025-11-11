două mașini s-au făcut zob pe autostrada a1, lângă sibiu / foto

Două mașini au intrat într-o coliziune violentă, în această seară, pe autostrada A1, lângă Sibiu.

Conform primelor date, în urma accidentului rutier, traficul a fost blocat complet mai bine de jumătate de oră, până când epavele au fost tractate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă cele două autoturisme au suferit daune importante.