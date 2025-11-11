două zile de folclor la sibiu: începe festivalul național „ioan macrea”

Mâine se ridică, din nou, cortina peste unul dintre cele mai așteptate evenimente dedicate folclorului românesc: Festivalul Național „Ioan Macrea”. Spectacolele vor fi transmise live, având în vedere faptul că biletele puse în vânzare s-au epuizat rapid.

A XXVII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” debutează mâine la Sibiu, fiind organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

Rețeta de succes a edițiilor precedente este respectată și în acest an, astfel că festivalul propune o călătorie prin România tradițiilor, prin intermediul jienelor și învârtitelor din Mărginimea Sibiului, al cântecelor de pe Obcinile Bucovinei și al pașilor de corăghească, prin ritmurile din Câmpia Transilvania și obiceiurile de la ruga bănățeană.

De jocuri și cântece populare se pot bucura nu doar spectatorii de la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, ci și publicul online, căci festivalul va fi transmis live, pe paginile de Facebook Ansamblul Folcloric Profesionist Cindrelul – Junii Sibiului, Centrul Creaţiei Junii Sibiu și contul de YouTube Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului. „Spectacolele din festival sunt sold out, căci biletele puse în vânzare online s-au epuizat extrem de repede. În consecință, am decis să transmitem live reprezentațiile ansamblurilor invitate, astfel încât toată lumea să se poată bucura de acest eveniment cultural”, declară Silvia Macrea, director festival și manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Programul festivalului

Miercuri, 12 noiembrie pe scena festivalului vor urca Ansamblul Profesionist „Banatul” din Timiș, Liliana Laichici și Grupul „Crăițele” – Andreea Chisăliță, Oana Stanca, Luminița Safta, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” din Bacău, Paula Florescu, Ștefan Negru, Gabriela Comăneci, Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, Adrian Neamțu, Alina Bîcă, Robert Târnăveanu, Ana Duminică, Gabriel Dumitru, Andreea Haisan, Oana Tomoiagă, Paul Ananie și Mihai Teacă.

Joi, 13 noiembrie, protagoniști vor fi: Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” din Mureș, Maria Sântean Faghiura, Maria Neag, Livia Sorlea, Ionela Moruțan, Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, Sorin Filip, Lucica Păltineanu, Dana Dăncilă, Andra Matei, Marian Gogan, Nicolae Vieru, Ilie Caraș, Orchestra de Tineret a Ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului”, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”, Traian Stoiță, Răzvan Năstăsescu, Ovidiu Homorodean, Sebastian Emanuel Stan, Alina Pinca, Luminița Dejan, Paula Medrea, Gabriela Tuță, Ansamblul Folcloric „Veteranii Junii Sibiului”, Camelia Cosma Stoiță, Marcel Părău, Stana Stepanescu și Nineta Popa.

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” rămâne un reper în promovarea identității românești și își reconfirmă rolul de punte între generații, facilitând întâlnirea dintre patrimoniul cultural autentic și noile modalități de comunicare online.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu

Parteneri: Therme Group, Cricova, Scandia Food