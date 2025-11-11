gest riscant în trafic: mamă cu copilul în brațe fuge printre tir-uri

O scenă recentă atrage atenția: o mamă traversează strada cu copilul în brațe printre autocamioane în mișcare, deși la doar câțiva pași se află o trecere pentru pietoni sigură.

Conform Poliției Române, prin exemplul părinților, copiii vor învăța să traverseze strada doar pe trecerile marcate și după ce se asigură corespunzător. Alegerea unui drum mai scurt și periculos poate provoca accidente grave sau chiar deces.

Cazul acesta este doar un exemplu din cele 11.582 de încălcări ale regulilor de circulație de către pietoni, înregistrate la nivel național într-o singură săptămână.

“Indiferența și senzația că „mie nu mi se poate întâmpla” pot avea consecințe grave. Alege responsabil: oprește-te, asigură-te și traversează doar pe trecerea pentru pietoni!” transmite Poliția Română