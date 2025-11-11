O scenă recentă atrage atenția: o mamă traversează strada cu copilul în brațe printre autocamioane în mișcare, deși la doar câțiva pași se află o trecere pentru pietoni sigură.
Conform Poliției Române, prin exemplul părinților, copiii vor învăța să traverseze strada doar pe trecerile marcate și după ce se asigură corespunzător. Alegerea unui drum mai scurt și periculos poate provoca accidente grave sau chiar deces.
Cazul acesta este doar un exemplu din cele 11.582 de încălcări ale regulilor de circulație de către pietoni, înregistrate la nivel național într-o singură săptămână.
“Indiferența și senzația că „mie nu mi se poate întâmpla” pot avea consecințe grave. Alege responsabil: oprește-te, asigură-te și traversează doar pe trecerea pentru pietoni!” transmite Poliția Română
Ultima oră
- Detaliul care schimbă radical cazul bărbatului snopit în bătaie pe stradă în Ștrand: procurorii au schimbat încadrarea faptei 12 minute ago
- Gest riscant în trafic: mamă cu copilul în brațe fuge printre TIR-uri 34 de minute ago
- Știrea zilei: Doi dintre ucigașii sibianului Adrian Kreiner, condamnați la închisoare pe viață o oră ago
- Două zile de folclor la Sibiu: începe Festivalul Național „Ioan Macrea” 2 ore ago
- Consultare publică cu scântei la Sibiu: zeci de proprietari de localuri și-au spus părerea despre resistematizarea centrului istoric / foto 2 ore ago