grevă generală în italia: zborurile sibiu - roma, ar putea fi afectate

O acțiune de protest anunțată pentru vineri, 14 noiembrie, riscă să provoace haos în transportul public din Roma și să afecteze zborurile pe întreg teritoriul Italiei.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare pentru românii care se află deja în Italia sau urmează să călătorească în perioada menționată.

Afectat de greva din Italia ar putea fi și zborul din 15 noiembrie, operat de compania Wizz Air pe ruta Sibiu – Roma Fiumicino. Acesta este programat pentru ora 19:45.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile române, sindicatele din domeniul transporturilor au declanșat o grevă generală de 24 de ore, care va viza atât transportul în comun din capitală: autobuze, tramvaie și linii de metrou, cât și sectorul aviatic, la nivel național.

Din cauza protestului, sunt așteptate perturbări majore ale circulației mijloacelor de transport, iar pasagerii aerieni ar putea întâmpina întârzieri sau chiar anulări ale unor curse. MAE îi sfătuiește pe călători să monitorizeze constant informațiile transmise de companiile aeriene și de operatorii de transport local, înainte de a se deplasa către aeroport sau stații.

Pentru situații urgente, românii pot contacta Consulatul General al României din Roma. Numerele la care se poate solicita asistență sunt:

+39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74. Apelurile sunt direcționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii răspund non-stop.

MAE recomandă cetățenilor români să își planifice cu atenție deplasările și să își verifice din timp itinerariile pentru a evita blocajele provocate de grevă.