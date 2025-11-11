lovitură de teatru la csu: antrenorul geert hammink dat afară, fleșeriu numit interimar

CSU Sibiu a anunțat marți depărțirea amiabilă de antrenorul olandez Geert Hammink și numirea ca interimar a directorului tehnic Dan Fleșeriu.

Venit în toamnă pe banca lui CSU, Geert Hammink a rezistat doar opt etape pe banca ”vulturilor”, înregistrând un bilanț dezamăgitor, 2-6, care i-a îndepărtat pe sibieni de obiectivul inițial, de a lupta pentru play-off. Hammink a stat în total nouă jocuri la CSU, incluzând și succesul la limită din Cupă, de la Galați.

Geert Hammink a mai antrenat la ZZ Leiden, Skyliners Frankfurt și Antwerp Giants.

CSU Sibiu a avut un curte soluția pentru banca tehnică, astfel că Dan Fleșeriu a preluat momentan funcția de antrenor principal. Tehnicianul sibian a condus deja primul antrenament, după ce în prima parte a sezonului a lucrat ca director tehnic. Dan Fleșeriu revine pe banca lui CSU Sibiu după patru ani și va redebuta ca antrenor joi, la returul din Cupa României, cu CSM Galați, programat în Sala Transilvania.

Hammink: ”Vor veni rezultate mai bune”

Clubul sibian a prezentat despărțirea ca o decizie comună și a prezentat și o declarație a fostului tehnician, care invocă și probleme personale.

”Din motive de natură personală, clubul și cu mine am decis, de comun acord, să mergem pe drumuri separate.

Odată cu plecarea mea din postura de antrenor, vreau să le mulțumesc conducerii, și în special lui Andu Hanea, pentru înțelegerea situației. Vreau să mulțumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit în perioada petrecută la Sibiu. Orașul și oamenii lui au făcut să mă simt ca acasă.

Jucătorilor: vă mulțumesc pentru munca depusă și pentru dedicarea de a vă îmbunătăți în fiecare zi. Deși începutul a fost dificil, ați rămas pe drumul cel bun și știu că, prin efort continuu, vor veni zile mai bune și rezultate mai mari.

Echipei tehnice: lui Kevin, Alejandro, Andrei și Sergiu, vă mulțumesc pentru munca zilnică, pentru momentele de bucurie și pentru prietenie.

Mulțumesc, Andreea și Diana. Mulțumesc tuturor celor pe care nu îi menționez aici, știți voi cine sunteți.

Ultimii, dar cu siguranță nu cei din urmă, fanilor: sprijinul vostru a fost o sursă de energie și știu că va continua să fie așa până la finalul sezonului și mult timp după aceea. Grupul de fani care a călătorit la Mureș și ne-a purtat spre o mare victorie este dovada a ceea ce reprezentați voi, toți suporterii. Sunteți cei mai buni! Știu că clubul și echipa sunt pe mâini bune cu Dan alături.

Vă doresc tuturor numai bine, multe victorii și rezultate grozave” a spus Geert Hammink, conform paginilor oficiale ale clubului CSU.

CSU Sibiu va juca joi și sâmbătă în Sala Transilvania o dublă cu CSM Galați. Meciul de joi, de la ora 19.00 contează pentru Cupa României (79-77 în tur), în timp ce cel de sâmbătă, programat de la ora 18.00, pentru etapa a 9-a a Ligii Naționale.