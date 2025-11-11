metodă nouă de verificare a plății parcării la sibiu: nimeni nu va mai putea fenta sistemul

Un nou sistem de monitorizare digitală a plății parcărilor urmează să fie implementat la Sibiu. Despre acesta a vorbit primarul Astrid Fodor, marți, în cadrul consultării publice organizate de Primăria Sibiu pe tema revitalizării centrului istoric.

Potrivit reprezentanților Primăriei, a fost testat un sistem automat de control care verifică în timp real dacă șoferii și-au achitat taxa de parcare, prin compararea datelor de plată cu numerele de înmatriculare ale vehiculelor parcate.

„În luna ianuarie am testat un sistem de monitorizare și control a modalității de plată a parcării, în funcție de plata efectivă versus utilizatori. Cred că la începutul lunii decembrie vom intra deja în implementare, cu validarea locurilor de parcare pe zone. S-au realizat hărțile de distribuție a parcărilor reglementate cu plată. Sistemul va fi instalat pe două autoturisme ale Primăriei sau ale Serviciului Public, fiind ușor demontabil – se poate transfera de pe o mașină pe alta în câteva minute. Scanarea se face în mers, iar la o viteză de 50 km/h sistemul detectează numărul de înmatriculare și verifică automat plata aferentă zonei”, a explicat Emanuel Lazăr, reprezentant al Primăriei Sibiu.

Primarul Astrid Fodor a subliniat că soluția vine ca răspuns la necesitatea de a eficientiza controalele și de a reduce presiunea asupra polițiștilor locali. „Am văzut cu ochii mei cum funcționează. Am sperat că merge mai repede, dar sistemele digitale cer timp. Nu putem avea pretenția să acoperim toate parcometrele deodată, pentru că unele funcționează după tehnologii mai vechi. Poliția locală are doar 60 de agenți, cu foarte multe atribuții. În loc să străbată orașul la pas, un autoturism poate verifica rapid cine și-a plătit și cine nu. Cu timpul, oamenii se vor obișnui că trebuie să plătească parcarea, că nu e totul gratuit. Digitalizarea ajută foarte mult administrația”, a spus edilul Sibiului.

Noua tehnologie ar urma să intre în faza de implementare la începutul lunii decembrie, urmând să fie extinsă gradual în funcție de rezultatele testelor și compatibilitatea cu parcometrele existente.

Tot în cadrul evenimentului de marți, Astrid Fodor a amintit că, în curând, locurile de parcare cu plată vor fi vopsite albastru, potrivit reglementărilor la nivel național.