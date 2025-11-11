mire înjunghiat la avrig: atacatorul avea „vedenii cu draci care puneau muzică rock”

În vara acestui an, un bărbat a atacat mai multe persoane din Avrig. Acesta a intrat în curtea unor vecini, i-a lovit cu o bară metalică și i-a tăiat cu un cuțit. El a declarat în fața anchetatorilor că a avut vedenii și a încercat „să alunge dracii”.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu. El este recidivist.

Bătuți și tăiați înainte de cununie

Totul s-a întâmplat în noaptea de 11 spre 12 iunie 2025, puțin după miezul nopții, în orașul Avrig. Un tânăr și tatăl lui, împreună cu nașul, se aflau în curtea casei și își făceau planurile întrucât a doua zi urma să aibă loc cununia acestuia când deodată pe stradă s-au auzit strigăte. În scurt timp, o persoană a început să lovească poarta curții și a intrat cu forța. „Inculpatul ținea într-o mână o bară metalică lungă de doi metri și în cealaltă mână un cuțit de bucătărie. S-a năpustit asupra persoanelor aflate în curte și a început să le lovească la întâmplare cu bara metalică și cu cuțitul. Victima și fiul au încercat să se apere de loviturile inculpatului cu un scaun pe care l-au ridicat la nivelul capului, însă bărbatul a fost tăiat cu cuțitul în zona încheieturii drepte, iar pe antebrațul drept a fost lovit cu bara metalică. Fiul a fost și el înțepat cu cuțitul în zona gambei stângi și lovit cu bara metalică în zona mâinii stângi însă ulterior, împreună cu tatăl său, au reușit să îl imobilizeze la sol pe inculpat până la venirea organelor de poliție”, se arată în rechizitoriu, potrivit rejust.ro.

Mirele și tatăl lui și-au scos certificate medico-legale în urma incidentului, amândoi având nevoie de cel puțin 5 zile de îngrijiri pentr recuperare.

Bărbatul, cunoscut cu afecțiuni psihice: „Avea vedenii cu draci”

În urma celor întâmplate, anchetatorii au început cercetările și au descoperit că, în acea seară, cu doar câteva clipe înainte de agresiune, inculpatul a fugărit doi tineri pe stradă. „Cu ocazia vizionării camerei de supraveghere de la imobilul (…) de pe strada Unirii, care este amplasată vis-à-vis de imobilul persoanelor vătămate, se observă cum inițial inculpatul aleargă pe stradă după doi copii minori, în vârstă de 15 ani și în vârstă de 16 ani, vociferând neinteligibil în timp ce alerga după aceștia. În imaginile surprinse se observă cum cei doi minori își continuă alergarea pe mijlocul străzii, însă inculpatul se oprește la un imobil unde observă lumină în curte, iar în momentul în care o persoană din acea curte vine să vadă ce se întâmplă afară, (…) inculpatul lovește cu bara metalică încuietoarea porții”, potrivit rechizitoriului.

În timpul audierilor, agresorul a precizat că se afla singur acasă în acea noaptea și a început să aibă „vedenii cum doi draci au început să-i pună muzică rock”. În acel moment a luat un cuțit, tija metalică de la perdea ferestrei și a ieșit pe stradă. Acolo i-a observat pe cei doi copii și i-a identificat ca fiind „draci”, fapt pentru care „a fugit după ei cu intenția de a-i alunga”, este descris în rechizitoriu. Bărbatul a declarat că nu mai ține minte ce s-a întâmplat apoi, deoarece suferă de tulburări de personalitate. Și concubina agresorului a declarat că acesta a fost internat de nenumărate ori la Spitalul de Psihiatrie, iar în acea noapte nu se simțea bine. Ea a precizat că acesta i-a spus că, de o vreo lună a început să audă voci. „Concubina a declarat că a devenit mai agresiv posibil din caza faptului că nu și-a mai luat de foarte mult timp medicamentația prescrisă”.

În urma agresiunii, bărbatul a fost internat la Psihiatrie, deoarece și expertiza medico-legală psihiatrică a arătat că suferă de tulburare de personalitate de tip antisocial cu multiple decompensări afective. În acea noapte el a comis faptele cu discernământ diminuat.

La finalul lunii octombrie, el a fost trimis în judecată. Persoanele pe care le-a atacat nu au dorit să se constituie parte civilă în procesul penal.