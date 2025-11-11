modernizare totală pe strada ogorului: piste verzi, iluminat modern și peste 3.000 metri pătrați de zonă verde

“Pregătim investițiile anului viitor. Pe lângă proiectele mari care vizează Calea Șurii Mici și Calea Șurii Mari, vom derula modernizări și pe alte artere din cartiere. Strada Ogorului este unul dintre aceste proiecte pe care le vom realiza în 2026. Am semnat contractul pentru elaborarea proiectului tehnic în următoarele 4 luni, iar ulterior, din primăvară, în termen de 6 luni, se vor efectua lucrările de modernizare propriu-zise a primului tronson, cel dintre calea ferată și ultimele blocuri construite în această zonă. Este o necesitate în contextul creșterii volumului de trafic în zonă, după dezvoltarea mai multor proiecte imobiliare. Acest sector de drum se va conecta cu strada Varșovia și va face legătura cu Calea Șurii Mici și respectiv cu zona industrială vest, prin str. Bruxelles.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)
Contractul a fost semnat la sfârșitul săptămânii trecute, cu asocierea SC Geiger Transilvania SRL și SC GG Tehnic Proiect SRL, valoarea acestuia fiind de 4,72 milioane lei.
Ce lucrări se vor executa:
- Elaborarea documentației pentru autorizația de construire, obținerea avizelor și acordurilor, realizarea proiectului tehnic, a devizelor și detaliilor de execuție, precum și asigurarea asistenței tehnice pe tot parcursul lucrărilor
- Realizarea rețelei de apă și a canalizării menajere și crearea canalizării pluviale
- Amenajarea carosabilului cu 2 benzi de circulație și a trotuarelor
- Crearea unor piste pentru biciclete în dublu sens pe una dintre ramurile tronsonului, acestea urmând să fie marcate cu vopsea verde
- Amenajarea a aproape 3.500 mp de zonă verde pe aliniamentul străzii, în care vor fi plantați arbori cu diametrul de 18-20 cm
- Instalarea unui sistem de iluminat public cu corpuri eco-eficiente, care va fi asigurat cu 30 de stâlpi noi
- Crearea tubulaturii subterane pentru coborârea cablurilor de telecomunicații.
