modernizare totală pe strada ogorului: piste verzi, iluminat modern și peste 3.000 metri pătrați de zonă verde

“Pregătim investițiile anului viitor. Pe lângă proiectele mari care vizează Calea Șurii Mici și Calea Șurii Mari, vom derula modernizări și pe alte artere din cartiere. Strada Ogorului este unul dintre aceste proiecte pe care le vom realiza în 2026. Am semnat contractul pentru elaborarea proiectului tehnic în următoarele 4 luni, iar ulterior, din primăvară, în termen de 6 luni, se vor efectua lucrările de modernizare propriu-zise a primului tronson, cel dintre calea ferată și ultimele blocuri construite în această zonă. Este o necesitate în contextul creșterii volumului de trafic în zonă, după dezvoltarea mai multor proiecte imobiliare. Acest sector de drum se va conecta cu strada Varșovia și va face legătura cu Calea Șurii Mici și respectiv cu zona industrială vest, prin str. Bruxelles.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

Contractul a fost semnat la sfârșitul săptămânii trecute, cu asocierea SC Geiger Transilvania SRL și SC GG Tehnic Proiect SRL, valoarea acestuia fiind de 4,72 milioane lei.

Ce lucrări se vor executa: