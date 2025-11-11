operațiunea jupiter la sibiu: patru inculpați oficiali, iar unul ajunge după gratii

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a anunțat noi evoluții în dosarul din cadrul operațiunii „Jupiter”, investigat pentru trafic cu produse accizabile fără timbru fiscal.

După perchezițiile efectuate la începutul lunii, cercetarea penală a avansat, iar cele patru persoane vizate în cauză au devenit oficial inculpați.

Procurorul Simion Dan Octavian, purtător de cuvânt al instituției, a precizat că în data de 7 noiembrie a fost dispusă punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor patru. Trei dintre inculpați au fost plasați sub control judiciar, măsură care presupune respectarea unor obligații monitorizate de autorități pe durata anchetei.

Pentru cel de-al patrulea inculpat, procurorii au formulat propunere de arestare preventivă, document înaintat Tribunalului Sibiu în aceeași zi. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis solicitarea și a decis arestarea acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Dosarul a fost deschis în urma perchezițiilor desfășurate în județul Sibiu, acțiune în cadrul căreia anchetatorii au ridicat peste 480.000 de țigarete fără timbru fiscal, aproape 800 litri de alcool etilic, sume de bani în lei și euro, precum și aproape două tone de detergent contrafăcut. Produsele erau depozitate și comercializate în afara antrepozitului fiscal, fără plata taxelor către stat.